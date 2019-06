83 Schüler lernen die Firma Max Wild und deren Ausbildungsberufe kennen

83 Schüler der siebten Klassen der Realschule Ochsenhausen haben die Firma Max Wild besucht und das Unternehmen sowie die verschiedenen Ausbildungsberufe kennengelernt. Nach der Begrüßung durch Geschäftsführer Jochen Wild wurden die Mädels und Jungs in Gruppen aufgeteilt. Im Wechsel folgten eine Firmenpräsentation durch Sabrina Heber, die Erkundung des Firmengeländes mit Josef Strobel sowie das Kennenlernen verschiedener Berufsmöglichkeiten und Tätigkeiten während der Ausbildung.

In Warnwesten gehüllt ging es für die Gruppen, die von Christiane Schütz sowie Verena Bauknecht und Anja Grießer begleitet wurden, auf Erkundungstour. Benjamin Scheffold erklärte den Siebtklässlern das Thema Ladungssicherung. Hier lernten die Schüler am realen Beispiel die Abläufe kennen, wenn es darum geht, Güter vorschriftsmäßig zu sichern. Wichtige Grundlagen für alle, die sich für eine Ausbildung als Berufskraftfahrer interessieren. Nino Merz, Auszubildender zum KFZ-Mechatroniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechniken, zeigte an der „Motor-Station“ den Aufbau sowie die Funktionsweise eines Triebwerks

Die letzte Station, betreut durch Luca Häußler, beschäftigte sich mit den kaufmännischen Ausbildungsberufen im Unternehmen. Er gab den Schülern Tipps für die Bewerbungsphase und erklärte die Besonderheiten, die es innerhalb der Ausbildung bei Max Wild gibt. Anhand von Bauplänen stellte er das neue Servicezentrum vor, das nun gebaut wird und bei dessen Planung er im Rahmen seiner Projekt- sowie Bachelorarbeit unterstützen durfte.

Während der ganzen Zeit konnten die Ochsenhauser Realschüler Fragen zu den Ausbildungen im gewerblichen und kaufmännischen Bereich stellen. Dadurch erhielten sie einen Einblick in die Berufsbilder.