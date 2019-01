50000 Euro fließen in die Vereinsarbeit der Region

Mit insgesamt 50 000 Euro unterstützt die Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal Vereine und Institutionen in der Region. „Tue Gutes und sprich darüber – nur der gute Zweck soll heute im Vordergrund stehen“, sagte Vorstandsmitglied Werner Rock in der Turn- und Festhalle Berkheim, in der die Gala zur VR-Förderaktion stattfand.

„Wir wollen keine Dividenden an Aktionäre nach Übersee überweisen“, sagte Rock. Stattdessen wolle man die hiesigen Vereine und Institutionen sowie die ehrenamtlichen Helfer unterstützen. „Deshalb hat unsere Bank viele Preise in verschiedenen Kategorien ausgelobt, die wir heute verteilen werden“, so Rock unter großem Applaus der Besucher. Nach der Begrüßung übernahmen Marion Fakler (Unternehmenskommunikation) und Herbert Denzel (Kundenbetreuung) die Moderation. Die beiden Mitarbeiter des Geldinstituts führten die Gäste charmant durch den Abend.

Bei der ersten Preisverteilung durften sich 14 Vereine und Einrichtungen aus dem Geschäftsgebiet der Bank über Gewinne freuen. So nahmen die jeweiligen Vertreter einmal 700 Euro, einmal 1400 Euro und zwölfmal 2000 Euro entgegen. Die Gewinner hatten wie insgesamt 104 Vereine und Institutionen bei einem entsprechenden Online-Voting mitgemacht. In Summe wurden 101 420 Stimmen abgegeben. Wie sagte der Moderator treffend in Richtung der Abstimmenden: „Wann haben die noch Zeit gehabt, um zu arbeiten?“

Beim Publikumspreis wurden den Gästen elf Bilder gezeigt, die von einer Jury aus 32 eingereichten Fotos ausgewählt worden waren. Das Publikum in der Festhalle durfte darüber abstimmen, wer das originellste Bild entworfen hatte. Den Scheck in Höhe von 1000 Euro durfte Robert Merk vom Verein Seniorenclub Laupheim 1964 in Empfang nehmen. Er setzte sich mit seinem Foto, das den Titel „Maus kaputt“ trug, durch.

Grundschulen profitieren

Den Sonderpreis der VR-Bank-Stiftung „Garten“ erhielten 13 Grundschulen aus der Region. Sie bekommen einen Bausatz bestehend aus Hochbeet, Blumenerde, Vlies und verschiedenen Sämereien. Das Ziel ist, die Schüler für eine nachhaltige Entwicklung von Ökologie und Ökonomie zu sensibilisieren und soziale Interaktion zu ermöglichen. Die Moderatoren des Abends wollen sich im Frühjahr ein Bild über das Pflanzenwachstum an den Schulen machen.

Auch die Jury vergab an diesem Abend Preise. An der VR-Förderaktion nahmen insgesamt 139 Vereine und Institutionen teil. 61 Vereinen war das Glück hold. Sie erhielten Spenden in Höhe von 33-mal 250 Euro, 22-mal 500 Euro, fünfmal 1000 Euro und einmal 2000 Euro. Wie Vereinsvertreter sagten, sollen diese Spenden für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Als Beispiele nannten sie die Anschaffung von Turngeräten oder von einer Musikanlage sowie die Renovierung des Vereinsheims nach einem Schwellbrand.

Zum Schluss der Preisverteilungen gab es noch eine Zusatzverlosung von fünfmal 500 Euro. Hierbei wurden alle Vereine, die bislang keine Spende erhalten hatten, berücksichtigt. Ein Mitglied der Band Singklusion fungierte als Glücksfee. Die Gruppe aus Bonlanden war Teil des Rahmenprogramms und begeisterte die Zuschauer mit ihrem Auftritt durch ihre authentische Art. Besonders eindrucksvoll war ein Liedvortrag, der von zwei Mitgliedern in der Gebärdensprache vorgetragen wurde. Diese Gruppe unter der Leitung von Maureen Höller zeigte an diesem Abend, wie Inklusion gehen kann. Ebenfalls in Bestform zeigte sich die Showtanzgruppe aus Baltringen unter der Leitung von Philipp Vorhauer, die über die Bühne wirbelte.

Die Moderatoren nutzten die vollbesetzte Halle auch dafür, um für eine Aktion der VR-Bank-Stiftung zu werben. Im Mai dieses Jahres kann sich jeder in den Geschäftsstellen in Laupheim, Schwendi, Erolzheim und Rot an der Rot für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Die Kosten übernimmt die VR-Bank-Stiftung.