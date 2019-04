31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall nahe Berkheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, fuhr gegen 18.30 Uhr eine Kolonne von Fahrzeugen auf der B 312 von Berkheim in Richtung Ochsenhausen.

Ein VW-Fahrer scherte hinter einem Sattelzug aus, um ihn zu überholen. Gleichzeitig setzte ein Motorradfahrer einige Fahrzeuge dahinter ebenfalls zum Überholvorgang an und gab Gas. Der 31-Jährige prallte gegen den VW.

Er verlor die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Spuren gesichert und ermittelt nun den genauen Unfallhergang.