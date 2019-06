20. Pfarrstadelfest in Berkheim

Die katholische Kirchengemeinde Berkheim lädt an Pfingstmontag, 10. Juni, zum 20. Pfarrstadelfest ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend gibt es einen Frühschoppen auf dem Parkplatz vor dem Pfarrstadel mit der Musikkapelle Berkheim. Ab 11 Uhr wird ein Mittagstisch, am Nachmittag Kaffee und Kuchen geboten. Bei schlechtem Wetter kann in den Pfarrstadel ausgewichen werden. Der Erlös kommt der Unterhaltung des Pfarrstadels zugute.