17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Berkheim schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Berkheim ist ein junger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war vermutlich Alkohol Schuld an dem Unfall. Der 17-Jährige war gegen 4.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Eichenberg auf der Rottalstraße in Richtung Ortskern unterwegs. Vermutlich weil er betrunken war, erkannte er einen geparkten Renault zu spät und fuhr mit seinem Roller frontal auf diesen auf. Dabei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug er nicht. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Weil ein Alkoholtest aufgrund der Verletzungen nicht möglich war, entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Untersuchung dessen gibt nun Aufschluss darüber, ob und wie viel Alkohol der Fahrer intus hatte. Auf den Jugendlichen kommt eine Anzeige zu. Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.