120 Frauen kommen zum Begegnungstag nach Berkheim

Auf Einladung der Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds haben sich gut 120 Frauen zum Begegnungstag in Berkheim getroffen. „Leben ist Bewegung“ – so lautete das Thema, das alle 22 Begegnungstage in der Diözese Rottenburg-Stuttgart miteinander verknüpft.

In Berkheim hatte der Tag mit einem Gottesdienst begonnen, bei dem das bewegte Leben der Maria Magdalena zur Sprache kam. Zum weiteren Verlauf begrüßte Bürgermeister Walther Puza die Frauen in der Festhalle und erinnerte an die Frauenbewegung und an das erstmalige Frauenwahlrecht vor 100 Jahren. Danach gab Pater Georg Fichtl, Missionsdirektor der Salvatorianer aus Maria Steinbach, seine Interpretation von „Leben ist Bewegung“ anhand eines Bildes des Künstlerpfarrers Sieger Köder an die Zuhörerinnen weiter. „Es ist eine Berufung vom kleinsten Kind bis zum ältesten Greis.“ Im Grunde sei das Leben nichts anderes als das, wenn Statik und Dynamik miteinander im Ringen seien. Je mehr es gelänge, das Ganze in Ausgleich zu bringen, desto besser könne das Leben sein.

Am Nachmittag kam das Thema „Wie hängt Leib und Seele zusammen?“ zur Sprache. Dr. Susanne Berndt arbeitet seit acht Jahren in der Psychosomatik der Schlossklinik Bad Buchau. „Psyche ist ein sehr wichtiges Thema in der Medizin. Die Psychosomatik nimmt das Zusammenwirken von Leib und Seele in den Blick. Stress ist eine unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung.“ Mit der Biofeedbackmethode konnte sie an Testpersonen aufzeigen, wie kleinste seelische Einflüsse das körperliche Befinden beeinflussen und einfache Atemübungen oftmals Leib und Seele wieder in Einklang bringen können.