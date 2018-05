Der Musikverein Bellamont gestaltet am Sonntag, 6. Mai, von 19 Uhr an in der St.-Blasius-Kirche in Bellamont seine Maiandacht.

Im Anschluss spielen die Musiker unter der Leitung von Florian Renz noch ein paar stimmungsvolle Konzertstücke. Durch die besondere Akustik der Kirche bieten unter anderem die bekannten Musikstücke „One Moment In Time“ und „The Rose“ sicher ein ganz besonderes Klangerlebnis, verspricht der Verein.