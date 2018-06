Franz Kaiser tritt als Trainer des FC Bellamont zurück

Franz Kaiser ist als Trainer des FC Bellamont zurückgetreten. Einen neuen Trainer beim Dritten der Fußball-Kreisliga A I gibt es noch nicht.

„Ich bin zurückgetreten, um das Ziel Aufstieg nicht zu gefährden“, sagt Franz Kaiser. „Die Spieler haben gegenüber dem Abteilungsleiter und mir gesagt, dass sie im Sommer einen neuen Trainer haben möchten und bis dahin noch mit mir aufsteigen wollen.“ Kaiser hatte aber die Befürchtung, „dass perspektivisch vonseiten der Spieler und des Trainers nicht mehr einhundert Prozent Motivation da sein würden, um das Ziel Aufstieg zu realisieren.“ Ein Abschied im Unfrieden sei es nicht gewesen. „Es war eine sehr gute Zeit in Bellamont. Ich wünsche dem Verein auch weiter alles Gute“, sagt Kaiser.

„Der Rücktritt kam sehr überraschend“, sagt Abteilungsleiter Berthold Gumper, der nach eigener Aussage am Mittwoch von Kaisers Entscheidung erfuhr. Er und der Vorstand hätten gerne mit ihm weitergemacht, auch über die Saison hinaus. „Eigentlich wollten wir demnächst ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung führen, weil er fachlich ein sehr guter Trainer ist“, sagt Gumper. „Wir hatten den Aufstieg für diese Saison anvisiert. Der ist immer noch möglich. Zudem haben wir das Viertelfinale im Bezirkspokal erreicht.“ Ob er den Eindruck hatte, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt? „Nein, die Ergebnisse haben ja auch gestimmt“, so der Abteilungsleiter. Von der Mannschaft sei er schon ein bisschen enttäuscht, weil diese nicht mit dem Trainer über die Saison hinaus zusammenarbeiten will. „Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir schnell einen neuen Trainer finden.“ Noch gibt es keinen Kandidaten. „Trainingsstart ist am 31. Januar. Bis dahin müssen wir eine Lösung finden“, so der Abteilungsleiter. Vorstellbar sei derzeit eine interne Lösung. Schnellstmöglich soll laut Gumper aber ein externer Trainer gefunden werden.

Franz Kaiser will nach eigenem Bekunden erst mal eine Pause als Trainer machen. „Irgendwann will ich wieder einsteigen. Wann, ist aber noch unklar“, sagt der 53-Jährige. (feg)