FC Bellamont veranstaltet Blitzturnier

Der FC Bellamont richtet am Samstag, 21. Juli, den fünften Mazda-Nothelfer-Cup in Form eines Blitz-Vorbereitungsturniers aus. Sechs Fußballclubs sind am Start. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Gespielt wird in Bellamont einmal 45 Minuten auf zwei Plätzen in zwei Dreiergruppen mit anschließendem Platzierungsspiel und Finale. In der Gruppe A trifft die Heimelf auf den SV Eberhardzell und die Zweitvertretung des FC Viktoria Buxheim. Der FCB zeigte in der vergangen Saison einen leichten Aufwärtstrend und war immer auf einem einstelligen Tabellenplatz unterwegs. Abgeschlossen wurde die Saison mit dem achten Platz. Mächtig in Fahrt kam der SV Eberhardzell im bisherigen Kalenderjahr 2018 und erspielte sich in einer starken Rückrunde 29 seiner insgesamt 44 Saisonpunkte. Trainiert wird der SVE seit dieser Saison vom ehemaligen FCB-Coach Franz Kaiser. Premiere in Bellamont feiert der FC Viktoria Buxheim aus dem benachbarten Bayern. Es ist mit einem interessanten Leistungsvergleich gegen die Memminger Vorstädter zu rechnen.

In der Gruppe B treffen die Mannschaften des TSV Rot/Rot, des SV Ellwangen und des SV Äpfingen aufeinander. Unglücklich stieg der TSV in der vergangenen Saison am letzten Spieltag in die Kreisliga A ab. Trotz der Abgänge mehrerer Leistungsträger, dürften die Roter dort zum Kreis der Titelanwärter gehören. Brisanz verspricht die Partie gegen den Gemeinderivalen aus Ellwangen. Der SVE spielte ein gute Saison und beendete diese auf dem fünften Platz in der Kreisliga B II. Nicht überraschend erscheint eine noch bessere Platzierung in der neuen Saison. Auch der SV Äpfingen aus der Kreisliga A II nach Bellamont. Der neue Übungsleiter des SVÄ, Hans Sulz, hat ebenfalls eine Vergangenheit auf der Bellamonter Trainerbank.