Bei den Schiedsrichtern ist die Welt in Ordnung

Viele Ehrungen und lobende Worte, aber auch kritische Töne hat es bei der Jahresfeier der Fußball-Schiedsrichter des Bezirks Riß in Bellamont gegeben.

Die gute Besucherzahl, auch von Vertretern benachbarter Schiedsrichter-Vereinigungen aus Ehingen, Ulm, Ravensburg und sogar Memmingen, zeige, dass die Riß-Gruppe intakt sei, sagte Obmann Jochen Oelmayer. Er lobte das Engagement der Schiedsrichter, das es weiter ermögliche, sämtliche Fußballspiele mit geprüften Unparteiischen zu besetzen. Alois Hummler (Stafflangen), der kommissarische Bezirksvorsitzende, zeigte sich „geschockt“ über Sportgerichtsurteile, die in den vergangenen Wochen im Bezirk gefällt werden mussten. „Da ist die Welt nicht mehr in Ordnung“, sagte Hummler.

Gleichwohl war sie es zumindest am Samstagabend in der schmucken Turn- und Festhalle in Bellamont. Für langjährige Schiedsrichtertätigkeit zeichnete Horst Ebel (Tuttlingen), oberster Schiedsrichter-Lehrwart des Verbands, einige Männer aus. Die Ehrennadel in Gold für 25-jähriges Pfeifen erhielten Alois Hummler, Bernd Koch (TSG Maselheim/Sulmingen) und Hubert Kohler (SV Mittelbuch). Dem verhinderten Martin Zell (SV Birkenhard) wird die Ehrung nachgereicht.

Für 20 Jahre als Schiedsrichter heftete Ebel Roland Schick (SC Schönebürg) die Silberne Ehrennadel ans Revers, für 15 Jahre Adrian Zuber (TSV Attenweiler) die Bronzene. Eine Ehrung auf Bezirksebene für zehnjährige Tätigkeit sprach Obmann Oelmayer Hilde Bosch (SV Burgrieden) aus, die erste geehrte Schiedsrichterin überhaupt im Bezirk, sowie Franz Amann (SV Mietingen), Tobias Bluhmki (SF Schwendi), Pablo Urtlauf (SV Immenried), Alexander Daiber (SV Sulmetingen) und Frank Dallmann (SV Schemmerberg).

Bereits alle vom Verband vorgesehenen Ehrungen haben Peter Kuhn (SV Baltringen) und Michael Stachursky (SV Mittelbuch) erhalten; sie pfeifen seit jeweils 40 Jahren und erhielten dafür vom Obmann einen Zinnteller samt Urkunde und Präsent. Hummler überreichte Fritz Gerster (Attenweiler) die Verbandsehrennadel in Bronze, er ist seit zehn Jahren im Bezirkssportgericht tätig.

Gastgeber stellt sich vor

Schiedsrichter seien ein unverzichtbarer Bestandteil fürs Spiel und hätten eine besondere Aufgabe, hatte Steinhausens Bürgermeister Leonhard Heine eingangs in seinem Grußwort gesagt. Wilfried Maier, Vorsitzender des gastgebenden FC Bellamont, stellte die Aktivitäten seines Vereins vor, für den sehr viele Fußballer, auch Frauen und Mädchen, am Ball seien. Im Unterhaltungsteil glänzte die 16-jährige Kunstradfahrerin Romy Höchenberger aus der Hochburg Kirchdorf mit einer akrobatischen Vorführung.