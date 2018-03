VCB-Damen sinnen auf Revanche

Dieses Wochenende sind neben der Oberligamannschaft des VC Baustetten auch wieder die Jugendteams gefordert. Am heutigen Samstag spielen die U17-Mannschaften und am Sonntag steht das Heimspiel der Damen 1 sowie der Spieltag der U15 weiblich und der Heimspieltag der Bambini auf dem Plan.

Der ersten Damenmannschaft des Volleyballclubs steht eine schwierige Aufgabe bevor. Sie empfangen um 16 Uhr in eigener Halle den Tabellendritten SV Fellbach. Die Mannschaft aus der Vorstadt Stuttgarts steht mit aktuell 38 Punkten und zwölf Siegen deutlich vor dem VCB. Auch das Hinspiel konnten die Fellbacherinnen mit 3:1 für sich entscheiden. Jedoch ist der SVF durchaus schlagbar, und so wollen die Baustetter Volleyballerinnen an die starke Leistung der vergangenen beiden Spiele anknüpfen. Da die Damen 1 vergangene Woche mit dem Derbysieg in Biberach sich vorzeitig den Klassenerhalt gesichert haben, können sie nun frei aufspielen. Daher werden in den letzten beiden Spielen vermehrt auch die Spielerinnen zum Einsatz kommen, die in dieser Saison weniger zum Zug gekommen sind. Für den SV Fellbach geht es noch um den zweiten Tabellenplatz. Es werden also hochmotivierte Gäste in der Laupheimer Mehrzweckhalle erwartet.

Die U17 männlich des VC Baustetten fährt am heutigen Samstag zum Auswärtsspieltag nach Ulm in die Sporthalle Eselsberg. Abfahrt ist um 9 Uhr. Die U17 weiblich hat Heimspiel in Baustetten. Spielbeginn ist 14 Uhr. Für die U15 weiblich geht es am Sonntag nach Blaustein. Abfahrt zur Mörikehalle nach Blaustein ist um 9.45 Uhr.

Der jüngste Nachwuchs des VC Baustetten hat währenddessen den ersten Heimspieltag. Um 12.30 Uhr beginnt der Bambinispieltag in der Baustetter Mehrzweckhalle.