VC Baustetten gewinnt Heimspiel deutlich

Die erste Damenmannschaft des VC Baustetten hat am Samstagabend in der Volleyball-Oberliga erneut einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen die DJK Schwäbisch Gmünd II gewann der VCB mit 3:0 (25:14, 25:23, 25:20).

Nach dem verlorenen Auswärtsspiel in Ditzingen wollte die erste Damenmannschaft unbedingt drei Punkte holen, um dem Druck, in den letzten Spielen punkten zu müssen, zu entgehen. Dementsprechend ambitioniert ging das Team von Coach Thomas Kammerer in die Partie. Mit einem konzentrierten Start in den ersten Satz konnte schnell eine Vier-Punkte-Führung herausgespielt werden. Der Tabellenvorletzte wurde über ein konsequentes Angriffsspiel vor allem über die Mittelangreiferinnen Sabrina Kammerer und Stefanie Kögel stark unter Druck gesetzt. Dem hatten die Gmünderinnnen im ersten Satz nichts entgegenzusetzen. Baustetten baute die Führung auf zehn Punkte aus und spielte den Satz konzentriert zu Ende.

An dieser Konzentration mangelte es jedoch im zweiten Satz. Durch viele unnötige Eigenfehler wurde dem Gegner der Zugang zum Spiel ermöglicht. Die Gäste konnten ohne wirkliche Leistungssteigerung in Führung gehen. Vor allem bei langen Ballwechseln hatten die Baustetterinnen das Nachsehen. Der zweite Durchgang war somit weitestgehend ausgeglichen, ehe sich die Gastgeberinnen etwas absetzen konnten. Das Ende wurde aus Baustetter Sicht noch mal unnötig spannend gemacht. Wegen reihenweise unnötiger Fehler wurde fast eine 24:18-Führung aus der Hand gegeben. Beim Stand von 24:23 konnte der Satz mit einem glücklichen Angriffsschlag zugunsten der Baustetter entschieden werden.

Nachlässigkeiten in der Annahme

Die Unkonzentriertheiten zogen sich bis in den letzten Durchgang hinein. Zu wenig Präzision in der Annahme sorgte für eine schwere Aufgabe für Zuspielerin Jessica Natterer. Das Angriffsspiel gestaltete sich somit schwierig und die Gäste konnten anfangs in Führung gehen. Die VCB-Damen wollten sich nach den ersten beiden gewonnenen Sätzen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und drehten ihre Leistung noch mal auf. Alexandra Graf sorgte wieder für eine stabile Annahme, mit der die Angreiferinnen wieder besser eingesetzt werden konnten. Eine Aufschlagserie von Natalie Welsch brachte dann die deutliche Führung für Baustetten. Diese konnte die Mannschaft um Kapitänin Claudia Grüb bis zum Ende konsequent ausbauen und mit ins Ziel bringen.

In einem unspektakulären Heimspiel gewinnt die erste Damenmannschaft und macht einen großen Schritt in Richtung Saisonziel. Da Rottenburg gegen Horgenzell patzte und Ditzingen spielfrei hatte, klettert der VCB in der Oberligatabelle bis auf den vierten Platz. Dies sollte den Damen Selbstbewusstsein für das kommende Derby in Biberach geben.