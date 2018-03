Unbekannte brechen in zwei Firmen ein

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in zwei Firmen in Baustetten ein. Das teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten waren zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 4.20 Uhr, in der Ritter-Heinrich-Straße aktiv. In einer Firma hebelten sie ein Fenster auf. So kamen sie in das Gebäude. Sie durchwühlten die Büros. Die Täter fanden einen kleinen Tresor. Den nahmen sie. Mit ihrer Beute begaben sie sich anschließend zur Firma nebenan. Um auf das Gelände zu kommen, schnitten die Unbekannten den Zaun auf.

Auf dem Firmengelände steht ein Bürocontainer. An diesem brachen die Täter die Tür auf. Der Innenraum wurde von den Eindringlingen als Unterschlupf genutzt, um den mitgebrachten Tresor zu knacken. Darin fanden sie einen Schlüssel. Mit dem gingen die Unbekannten wieder zurück in die erste Firma. Sie stellten fest, dass der Schlüssel zu einem weiteren Tresor gehört, und öffneten diesen. Im Inneren fanden sie eine verschlossene Kasse mit Bargeld. Diese machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit.