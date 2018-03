SV Baustetten knackt 400er-Hürde

Rund 100 Mitglieder, Freunde und Gönner haben sich am vergangenen Wochenende zur Jahreshauptversammlung der Fußballer im frisch renovierten Sportheim des SV Baustetten eingefunden. Dabei herrschte Harmonie.

Der Vorsitzende August Dilger berichtete zunächst vom Sport. Diesbezüglich war die letzte Saison nur für die zweite Mannschaft, die Meister wurde, ein Erfolg. Die erste Mannschaft enttäuschte mit dem sechsten Tabellenplatz. In der laufenden Saison steht die erste Mannschaft auf Platz 3 in der Kreisliga A und hat den Aufstieg in die Bezirksliga als Ziel. Die zweite Mannschaft belegt nach der Vorrunde den 1. Platz in der Kreisliga B.

Dann blickte der Vorsitzende auf Aktivitäten wie Altpapier-/Altmetallsammlung, Elfmeterturnier, Weinfest, Schlachtfest mit Binokelturnier, Weihnachtsfeier und die schon traditionellen Hähnchenwochenenden zurück. Der SV Baustetten hat im vergangenen Jahr die angestrebte 400er-Hürde gemeistert und zählt aktuell 409 Mitglieder.

Nachdem das Sportgelände und Sportheim in den vergangenen zwei Jahren mehrmals „Land unter“ gemeldet hatten, standen Renovierungsarbeiten an. Mehr als 850 Stunden leisteten die Ehrenamtlichen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Sowohl die Gemeinde als auch der Verein selbst habe inzwischen Vorkehrungen zum Hochwasserschutz getroffen. Neue Projekte, wie eine Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz und eine Schallschutzdecke im Sportheim, sollen im laufenden Jahr realisiert werden.

Auch das brisante Thema „Sporthalle“ sprach Dilger an. „Wir können aktuell nur den Bambinis, F- und E-Junioren von November bis März wöchentlich jeweils eine Hallenstunde anbieten. D- bis A-Junioren müssen den Winter über im Freien trainieren. Die Wetterverhältnisse in den letzten Monaten ließ jedoch auch hier kaum ein Training zu. Ein unzumutbarer Zustand“, meinte Dilger.

Finanzen erholt

Schriftführer Alfons Fischer ließ die letztjährige Jahreshauptversammlung Revue passieren. Finanzwart Frieder Groner trug den Kassenbericht vor. War zum Ende 2016 noch ein leichtes Minus zu Buche gestanden, hat sich die finanzielle Situation in 2017 erholt. Für die vom Vorstand angesprochenen Projekte steht ein Startgeld zur Verfügung.

Jugendleiter Jochen Walter berichtete von zwölf Mannschaften, die im aktiven Spielbetrieb teilnehmen. Die A-Junioren bilden mit Mietingen und Sulmetingen eine Spielgemeinschaft, bei den B-, C- und D-Junioren sind Mietingen, Burgrieden und Rot Partner in der Spielgemeinschaft. E-, F-Junioren und Bambinis können mit Spielern aus Baustetten antreten. Etwa 200 Jugendspieler werden von 30 Übungsleitern betreut. Einen Meistertitel konnten E-Junioren erringen. Höhepunkte waren das Sommer- und Winterturnier mit jeweils etwa 600 Teilnehmern. Ein Kooperationsprojekt läuft mit der Ivo-Schaible-Schule im Rahmen „Jugend trainiert für Olympia“.

Die Trainer der aktiven Herrenmannschaften, Christian Endler und Josip Roncevic, sind mit dem aktuellen Saisonverlauf sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 30 Spielern zeige, dass die Spieler den Aufstieg in die Bezirksliga wollten. Seniorenleiter Andi Rondinella berichtete von akutem Spielermangel in der AH. Besserung sei in naher Zukunft nicht in Sicht. So beschränken sich die AH-Aktivitäten auf das wöchentliche Training und den geselligen Teil.

Ortsvorsteher Dietmar Kögel lobte den SVB, vor allem für das überaus herausragende Engagement im Ehrenamt und in der Jugendarbeit. Anschließend verlor Dietmar Kögel auch noch ein paar Worte zum Thema „Sporthalle“. Der Bedarf sei – nicht nur für den Sportverein – dringend.

Es folgten Wahlen. Louis Galik trat nicht mehr an, Simon Dilger nimmt künftig seinen Platz im Ausschuss ein. Thomas Rodi und Tobias Betz wurden für weitere zwei Jahre als Beisitzer gewählt. Gleiches gilt für Jochen Walter (Jugendleiter), Annelise Steinle (Kassenprüferin), Frieder Groner (1. Kassierer), Martin Schick (Geschäftsführer) und Frank Elsässer (2. Vorsitzender)

Ehrenbrief für Georg Birk-Braun

Die Ehrungen nahm August Dilger vor. Für zwölf Jahre aktiven Fußball im Verein gab es für Patrick Ksiazkiewicz und Philipp Schaible den Vereinskrug und die Spielerehrennadel. 35 Jahre Mitglied im Verein ist Werner Lehmann, der eine Urkunde und die Ehrennadel in Silber erhielt. Für 50 Jahre Vereintreue wurden Alois Dettenrieder, Josef Hess und Hans Ksiazkiewicz mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold geehrt. Den Ehrenbrief des Württembergischen Fußballverbands erhielt Georg Birk-Braun.