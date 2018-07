Staffelleitertrio einstimmig wiedergewählt

Gerhard Ehrlicher ist beim gemeinsamen Staffeltag des Fußball-Bezirks Riß einstimmig entlastet und wiedergewählt worden als Staffelleiter der Fußball-Bezirksliga und der Kreisliga B I. Ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt wurden auch die Staffelleiter Hubert Übelhör (Kreisliga A I und A II) und Willi Gerster (Kreisliga B II). Senioren-Staffelleiter Adolf Schick bedankte sich bei dem Trio für die geleistete Arbeit und leitete die Entlastung sowie auch die Neuwahlen in der Mehrzweckhalle in Baustetten.