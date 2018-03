Oberligist Baustetten peilt klaren Sieg an

Ein voll gepacktes Wochenende steht für den Volleyballclub Baustetten an. Am heutigen Samstag kommen alle aktiven Mannschaften zum Einsatz. Die VCB-Fans können sich auf vier Heimspiele freuen. Zusätzlich spielen die Bezirksliga-Männer noch am Sonntag.

Baustettens Oberliga-Frauen empfangen heute Abend die DJK Schwäbisch Gmünd II. Obwohl der Gegner auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist man beim VCB gewarnt. Das Hinrundenspiel gestaltete sich schwierig und konnte nur mit 3:2 gewonnen werden. Die Baustetterinnen hoffen nun in eigener Halle auf einen klaren Sieg. Dies wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Im VCB-Lager sind, bis auf die länger verletzte Nathalie Reh, alle wieder fit und das Trainergespann kann aus dem Vollen schöpfen. Das Spiel findet um 19 Uhr in der Laupheimer Mehrzweckhalle statt.

Hohe Erwartungshaltung

In der Bezirksliga Süd geht es für die Baustetter weiterhin um die Meisterschaft. Gleich an zwei Tagen sind die VCB-Männer gefordert. Mit sechs Punkten am Wochenende könnten sie sich ein gutes Punktepolster verschaffen, ehe es am nächsten Spieltag im entscheidenden Spiel gegen den Verfolger aus Wangen geht. Die Erwartungshaltung beim Ligaprimus aus Baustetten ist dementsprechend hoch. Zuerst gilt es, sich am Samstag gegen den VfB Ulm II zu behaupten. Gegen den Vorletzten wird ein klarer Sieg angestrebt. Jedoch wird aufgrund des knappen Hinrundenspiels eine schwere Auswärtspartie gegen die Spatzen erwartet. Das Spiel findet um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle Weststadt Ulm statt. Am Sonntag steht dann das Nachholspiel gegen die SG Volley Alb auf dem Programm. In heimischer Halle will der Tabellenführer gegen den Letzten der Bezirksliga nichts anbrennen lassen. Die Begegnung wird um 15 Uhr in Baustetten angepfiffen.

Für die zweite Frauenmannschaft geht es an den Bodensee, um sich mit dem TV Kressbronn zu messen (14 Uhr). Der direkte Konkurrent steht mit zwei Punkten mehr auf dem Konto einen Platz vor dem VCB. Bezirksligist Baustetten II kann befreit aufspielen, der Klassenerhalt ist schon sicher.

Vor dem Heimspiel der OberligaFrauen geht es für die Männer des VCB II um wichtige Punkte. Mit drei Punkten aus zwei Spielen kann Baustettens „Zweite“ den Klassenerhalt in der A-Klasse I Süd schaffen. Das erste Spiel gegen den TSV Hochdorf beginnt um 14 Uhr, danach geht es gegen den SC Göggingen in der Baustetter Mehrzweckhalle.

Auch der frischgebackene Meister der Frauen-B-Klasse I Süd darf noch mal ran. Um 14 Uhr spielt der VCB III beim SV Hauerz II.