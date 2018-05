Morgenstund’ mit Vogelkund’

Eine Wanderung um 5.30 Uhr in der Früh – das klingt nicht einladend, wenn man Morgenmuffel ist. Dass es selbst solche nicht zu bereuen brauchen, wenn sie sich ausnahmsweise aus dem Bett quälen, zeigte die Vogelstimmenwanderung des Natur- und Vogelschutzvereins Baustetten am Sonntag im Osterried.

Rund 30 Frühaufsteher zwischen 6 und 60 Jahren begrüßt der Vereinsvorsitzende Christian Link an diesem Muttertagsmorgen. Während manche doch noch etwas müde aus den schmalen Augen linsen, herrscht rundherum bereits fröhliches Gezwitscher – grad so, als würde der Eurovision Song Contest heuer unter den gefiederten Sängern im Baustetter Osterried ausgetragen. Nachdem auch die letzten Teilnehmer eingetrudelt sind, scherzt Vogelexperte Werner Jans, der die Wanderung leiten wird: „Eigentlich haben wir schon 15 bis 20 verschiedene Vögel gehört – da könnten wir schon wieder nach Hause gehen.“

Dabei geht sie doch grade erst los, die spannende Expedition im kleinen Naturreservat westlich der Bundesstraße 30. „Kuckuck, kuckuck“, ruft’s aus dem Wald, als die Gruppe losmarschiert. „Die Vögel, die ihren Namen rufen, sind die besonders Geschickten“, sagt Jans, und kurz darauf gesellt sich ein deutlich vernehmbares „Zilpzalp“ zur munteren Morgenmelodie. Doch längst nicht alle sind so klar zu identifizieren. Das „Knattern“ der Wachholderdrossel vernimmt man nur dann, wenn einen der Experte von den Naturfreunden Salzweiher darauf aufmerksam macht. Das scheinbar beliebig auf der Tonleiter rauf und runter springende Gezwitscher der Mönchsgrasmücke kommt einem dagegen durchaus bekannt vor – oder ist’s die Gartengrasmücke? „Der als ,Vogelpater’ bekannte Pater Agnellus aus Bad Wurzach hat einmal gesagt: Die Mönchsgrasmücke jodelt, und die Gartengrasmücke orgelt“, erzählt Jans – und schon wähnt man sich im Freiluftgottesdienst.

Die gemeine Stechmücke hingegen sticht, doch zum Glück sind wir noch im Frühjahr, so dass die Zahl der lästigen Begleiter noch halbwegs erträglich ist. Ohnehin ist man bald ganz konzentriert auf die vielfältigen Vogelstimmen und die Erläuterungen des Ornithologen, der auch ein Vogelbüchlein zur optischen und einen Stift zur akustischen Ergänzung seiner Worte mitgebracht hat. Denn zu Gesicht bekommt man die gefiederten Sangeskünstler nicht wirklich – selbst mit dem Fernglas ist die „Jagd“ nur selten erfolgversprechend. Und wenn zum Beispiel die Goldammer ihren soeben kurz hörbaren Gesang partout nicht wiederholen will, hilft besagter Stift: Ein Tipp auf die entsprechende Seite im Büchlein, und schon weiß der Teilnehmer, wie es denn klänge, wenn die Goldammer nochmals sänge.

Spaß an der Freud’

„Warum singt ein Vogel überhaupt?“, möchte Werner Jans wissen – und erntet erstmal Schweigen. Zum Anlocken und Becircen eines Partners, das weiß jeder, und zum Markieren seines Reviers. „Oder auch nur aus Spaß an der Freude“, fügt Jans an. Und weil sich nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den Gefiederten bei Mistwetter die Freude in Grenzen hält, „halten sie bei Regen und kaltem Wind ihren Schnabel“.

Schon fängt es leicht zu tröpfeln an, doch das reicht noch lange nicht aus, um die Vögel zu beeindrucken. Kuckuck, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Buchfink, Amsel, das Rotkehlchen mit seinem etwas melancholischem Klang oder auch der kleine Zaunkönig mit dem lauten Organ singen fröhlich weiter. Aus der Ferne ist eine Singdrossel zu hören, deren besondere Angewohnheit es ist, ihre Melodien zwei- bis dreimal zu hören. „Wahrscheinlich ist das Männchen schwerhörig“, scherzen die Frauen in der Gruppe. Nur ein Traktor in der Nähe stört kurzzeitig das Idyll im Osterried, das sich bald auch in ganz besonders schönem Lichte zeigt: Ein Regenbogen zieht sich komplett über das Ried hinweg und begeistert die Wanderer.

Je tiefer die Gruppe in das kleine Naturreservat dringt, desto mehr erfahren die Teilnehmer von Werner Jans auch über die Flora und deren Bedeutung für die Tierwelt. Viele Vogelarten, erklärt er, nisten nicht etwa in Baumwipfeln in luftiger Höhe, sondern im Gestrüpp am Boden. „Ein Steingarten ist deshalb schlecht“, sagt Jans und fügt nachdenklich an: „Es sieht nicht gut aus mit unserer Vogelwelt. Viele Arten hört man schon gar nicht mehr. Die Gründe sind vielfältig. Aber lassen wir das, sonst stehen wir ein einer halben Stunde noch da.“ Umso mehr lobt er den Baustetter Natur- und Vogelschutzverein, der mit seinen mühevollen Pflegearbeiten im Osterried optimale Bedingungen für eine vielfältige Vogelwelt schaffe. Dazu gehöre auch, Verbuschung einzudämmen und großzügige Freiflächen zu schaffen, in der sich nicht nur bestimmte Vogelarten, sondern auch allerlei Pflanzen wohlfühlen. So kann sich im Osterried Wollgras ausbreiten, ebenso verschiedene Orchideenarten, Knabenkraut, die Herbstzeitlose und der Klappertopf.

Nicht zu übersehen sind auch die Dämme und Burgen diverser Biberfamilien, deren Werke das Ried bisweilen in eine geheimnisvolle Stimmung tauchen. Nach knapp zwei Stunden ist das aufschlussreiche Naturerlebnis beendet, und beim anschließenden Frühstück im Heim des Natur- und Vogelschutzvereins Baustetten sind sich die Teilnehmer einig: Morgenstund’ hat bisweilen tatsächlich Gold im Mund.

Ruhe und Geduld gefragt

Ulrich Romer, 23 Jahre Vorsitzender des Vereins, ehe er das Amt vor gut einem Jahr in Christian Links Hände übergab, empfiehlt, auch mal alleine oder zu zweit durch das Osterried zu spazieren. „In Ruhe und mit Geduld“, sagt er, „kann man viele schöne Dinge entdecken.“ Und wer Lust bekommen hat, einmal frühmorgens den vielfältigen Vogelstimmen zu lauschen: Viele Naturvereine im Raum Laupheim bieten regelmäßig, vor allem im Frühjahr, entsprechende Wanderungen in unterschiedlichen Gebieten an.