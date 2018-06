Mit Tanzeinlagen und Spielen durch den Tag

Der MV Baustetten hat sich zum Faschingstag im Musikerheim getroffen. Zu Beginn stand der Kinderfasching an. Abends haben die Erwachsenen beim Hausball getanzt und gefeiert.

Viele Kinder und Jugendliche mit tollen Kostümen nahmen die Gelegenheit wahr, beim vom Jugendteam des Musikvereins zusammengestellten Programm mitzumachen. Das Jugendteam führte mit vielen Gruppenspielen, Spielstationen und Tanzeinlagen durch den Nachmittag.

Die Eltern konnten das lustige Treiben bei Kaffee und Kuchen genießen. Höhepunkt war das Schmücken des Narrenbaumes, für welchen die Kinder die Dekoration mit bunten Bändeln selbst hergestellt haben.

Nach kurzer Umbauphase ging es am Abend mit dem Hausball, dieses Jahr das erste Mal gemeinsam mit dem Sportverein veranstaltet, weiter. Die Musiker, Musikerfrauen und Sportler hatten wieder ein originelles und unterhaltsames Programm zusammengestellt.

Nach dem Stellen des Narrenbaums, an welchem sowohl eine Musiker- und eine Fußballerpuppe sowie die Bändel der Kinder angebracht wurden, eröffnete der Hausmeister Roland das Programm und führte anschließend souverän durch den Abend. Anschließend diskutierten die Putzfrauen – Christoph und Reinhold – des Sportheims über die Fußballer wie Manuel und ihre Erlebnisse mit diesen.

Im Anschluss ließ Petra Happersberger das Jahr 2014 in frischer witziger Art und Weise in original Pfälzer Dialekt Revue passieren. Die Fußballer des SVB erfreuten in knackigen offenherzigen Outfits vor allem die weiblichen Gäste mit einer Darbietung von „YMCA“ von der Gruppe Village People.

Teresa, Sandra und Kathrin diskutierten als ältere Damen über dieses und jenes. Zum Abschluss wurde getanzt. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten, wie man verschiedene Musikstücke tänzerisch verbinden kann und sorgten hiermit für eine tolle Stimmung. Diese konnte mit Tanzmusik weiter genossen werden und alle Gäste, Musiker und Sportler verbrachten noch einige gemütliche Stunden im Musikerheim.