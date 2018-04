Der stets mit großer Freude erwartete Behindertentag in Baustetten ist ein von der Ortsverwaltung, der Kirchengemeinde Sankt Ulrich, der Bastelgruppe zugunsten behinderter Menschen und vom örtlichen Gesang- und Musikverein ausgerichtetes Fest der Begegnung. Zur 48. Auflage haben die Veranstalter am Samstag Menschen mit Behinderung, ihre pflegenden und betreuenden Angehörigen und alle haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer in die Mehrzweckhalle eingeladen.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Frank Scheffold begrüßte unter den mehr als 170 Gästen den Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Brigitte Angele, Ehrenbürgerin der Stadt Laupheim. Sie fühlt sich seit jeher den Menschen verbunden, die mit einer Behinderung leben müssen.

Selbstredend stand dieser Personenkreis im Mittelpunkt des Treffens, das die Baustetterin Lena Kästle vor 50 Jahren ins Leben gerufen hatte. Fortan sollte die Begegnung dazu beitragen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Probleme und Bedürfnisse behinderter Menschen wach zu halten und zu stärken. Und genau dies ist auch heute noch das Credo vieler Baustetter, deren Engagement im Dienst des Nächsten großen Respekt und Anerkennung verdient.

Ihr schönster Lohn war am Samstag eine von Herzen kommende Dankbarkeit, die nicht nur durch glückstrahlende Gesichter oder einen Händedruck, sondern auch in der Wortgottesdienst-Ansprache von Diakon Josef Soppa und im Grußwort von Frank Scheffold zum Ausdruck kam. Der stellvertretende Ortsvorsteher zitierte John F. Kennedy: „Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du deinem Land tun kannst“. Getreu dieser Worte habe Lena Kästle im Jahr 1968 ein großes Werk begonnen. Selbst an den Rollstuhl gefesselt, habe sie nicht danach gefragt, was der Staat für sie in ihrer Situation tun könne. Angetrieben von unbändiger Energie, habe sie vielmehr selbst die Initiative ergriffen und gemeinsam mit Helferinnen vom Frauenbund den ersten „Behindertentag“ in Baustetten organisiert. Daraus, so Scheffold, sei der Brauch des Palmenbastelns entstanden. Der Erlös aus dieser Aktion, heute unter der Organisation von Waltraud Schick, kam fortan der Behindertenarbeit zugute.

Der Behindertentag sei schon lange zu einem festen Bestandteil im Baustetter Jahreskreis geworden, betonte Scheffold. Seit 50 Jahren rücke man an diesem Tag die Menschen mit Behinderung „in unsere Mitte“. Es gelte aber auch, die Begegnung zu nutzen, um Berührungsängste abzubauen und zu lernen, wie Sichtweisen geändert werden können. Die Festbesucher rief Scheffold dazu auf: „Lasst uns heute fröhlich sein und den Alltag vergessen“. Gleichzeitig versprach er den Menschen mit Behinderung: „Wir werden auch künftig unser besonderes Augenmerk auf Sie richten, Sie unterstützen und uns für Sie einsetzen.“

Bei Kaffee und einer großen Auswahl an Kuchen und Torten, später bei Grillwurst, Baustetter Rettichen, Fassbier und anderen Getränken vergingen die Stunden viel zu schnell. Zur Unterhaltung trugen der Gesangverein „Liederkranz“ unter der Leitung von Laura Rechtsteiner und der Musikverein „Harmonie“ Baustetten mit Otmar Keller am Dirigentenpult bei, ebenso eine mit viel Beifall begrüßte Einlage der „Rollifanten“.