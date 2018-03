In der Dorfmitte sollen Wohnungen und Nahversorger entstehen

Aktuelle Pläne zur künftigen Nutzung des „Storchen“-Areals hat Baustettens Ortsvorsteher Dietmar Kögel am Mittwoch im Ortschaftsrat vorgestellt. Das Konzept biete die „einmalige Chance, eine neue Dorfmitte zu schaffen, die diesen Namen wirklich verdient“. Für die Realisierung werden jetzt Investoren und Mieter gesucht.

„Was wir vorhaben in zentraler Lage, ist ein Jahrhundertprojekt für die Entwicklung von Baustetten“, sagte Kögel. Auf dem „Storchen“-Gelände an der Neidhardtstraße sollen zwei mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshäuser mit insgesamt rund 2500 Quadratmeter Nutzfläche entstehen, die Platz bieten für Nahversorger, Gastronomie, Arztpraxen, andere Dienstleister und Wohnen.

Zwischen den Häusern soll ein Dorfplatz für Begegnungen und Feste entstehen, ein Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität, der städtisches Eigentum bleibt und sich nach Westen zur Rottum hin öffnet. Die Stadt will den Fluss in diesem Bereich renaturieren und beide Ufer neu gestalten, inklusive eines Geh- und Radwegs. Dafür stehen dieses Jahr 120 000 Euro bereit. Die Kämmerei rechnet mit 20 000 Euro Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), ein Antrag ist gestellt. „Die 2018 verfügbaren Mittel werden bei Weitem nicht für alles reichen“, prognostizierte Kögel. „Das kann nur ein Anfangsbetrag sein.“

Erste Interessenten gibt es

Der Ortsvorsteher sprach von einem „Startschuss“ für die Verwirklichung der Pläne. Ein Exposé soll potenzielle Investoren, Handel, Gewerbe und Menschen, die Teil- oder Wohneigentum erwerben möchten, für die „Neue Mitte Baustetten“ gewinnen. „Man wird sicher auch auf den einen oder anderen Investor zugehen“, kündigte Kögel an. Andererseits, ergänzte er im Gespräch mit der SZ, sei auch schon zum Teil starkes Interesse bekundet worden von Bauunternehmen, die die Gebäude als Bauträger erstellen und vermarkten würden. Was die Nutzung betrifft, so gebe es bereits ernsthafte Interessenten für ein Bäckereigeschäft mit Lebensmitteln und Tagescafé und einen Metzgerladen mit heißer Theke. Mit weiteren Dienstleistern, darunter die Deutsche Post, ist Kögel im Gespräch. „Vielleicht findet sich auch ein Gastronom, der den früheren Biergarten reaktiviert.“

Das Konzept werde sich nicht von heute auf morgen umsetzen lassen, ist Kögel bewusst – „das braucht Zeit, 2018 wird dort sicher noch kein Baukran stehen“. Doch ein entscheidender Schritt sei jetzt getan: „Wir sind optimistisch, dass wir hier eine wirkliche ,Neue Mitte’ für Baustetten hinbekommen, die Treffpunkt für Alt und Jung und Einkaufsmöglichkeit für die erweiterte Grundversorgung ist, Dienstleistungen bietet und barrierefreies Wohnen ermöglicht und dabei Wasser und Natur inmitten des Ortskerns erlebbar macht.“

Baudezernat und Gemeinderat hätten zugesagt, in enger Abstimmung mit der Ortsverwaltung zügig die nächsten Schritte zu tun, sagte Kögel. Die Pläne für den Dorfplatz, die Gebäude und die Gestaltung der Rottum-Ufer müssten weiter vorangetrieben und das Gelände erschlossen werden. Auf dieser Grundlage könnten dann potenzielle Investoren und künftige Nutzer mit ihren Vorstellungen aufsetzen. Innerhalb des von der Stadt vorgegebenen Rahmens könnten sie eigene Konzepte einbringen, die von der Orts- und der Stadtverwaltung geprüft werden.

Die Realisierung der „Neuen Mitte“ sei in greifbare Nähe gerückt, freute sich Ortschaftsrat Achim Schick – „wir biegen in die Zielgerade ein und haben die Qualitätsansprüche hochgehalten. Der Standort ist ein Glücksfall für Baustetten.“ Peter Hertenberger glaubt, dass Investoren an der Neidhardtstraße „ein super Umfeld“ vorfinden – „da kann Begeisterung entfacht werden“.

„Neue Mitte Baustetten“

Das früher auf dem Areal stehende Gasthaus „Storchen“ wurde 2014 abgebrochen. In mehreren Workshops ermittelte die Verwaltung, welche Angebote sich die Bürger für ihren Teilort wünschen. In zwei Gebäuden soll nun Raum für Dienstleistungen und Wohnen geschaffen werden.

„Haus 1“ liegt an der Neidhardtstraße und hat drei Vollge-schosse; „Haus 2“ auf der anderen Seite des geplanten Dorfplatzes deren zwei. Beide Häuser besitzen ein Dachgeschoss, der Einbau von Gauben ist möglich.

Bei der Gestaltung der Gebäude wird Wert gelegt auf eine ortstypische Formensprache mit Satteldach. Das Gebäude an der Neidhardtstraße müsse „eine besondere optische Qualität aufweisen, da hierdurch die Adressbildung der Ortsmitte definiert wird“, heißt es in dem Exposé für potenzielle Investoren und Nutzer. Die Gestaltung sollte frühzeitig mit dem städtischen Planungsamt abgestimmt werden.

Wenn Veranstaltungen sind, wird der Dorfplatz für den Verkehr gesperrt. Ansonsten kann dort auf öffentlichen Stellplätzen geparkt werden.