Gemütlichkeit bei Blasmusik, Bier und Braten

Als Anton Hettich am Himmelfahrtstag im Zelt auf der Bühne das Mikrophon in die Hand nimmt, blickt der Ehrenvorsitzende auf gefüllte Tischreihen und kann bereits Hunderte Besucher begrüßen. So scheint gesichert: Das traditionelle Baustetter Zeltfest wird auch in diesem Jahr ein Erfolg. Der erste große Veranstaltungstag gestern jedenfalls war bereits ein echter Publikumsmagnet – und weitere werden folgen.

Seit vielen Jahren haben die Baustetter am „Vatertag“ vor allem ein Ziel: das Festzelt, in dem der Musikverein „Harmonie“ zu Bier und Braten bei flotter Musik lädt. Es ist ein Tag, an dem alle Aktiven des Vereins in Aktion sind – aber keiner ein Musikinstrument in die Hand nimmt.

Die Mitglieder hantieren stattdessen mit Messern, Gabeln, Tabletts, Handtüchern und etlichen Biergläsern: Sie sorgten für die Bewirtung der vielen Gäste, die gestern zur Mittagszeit wieder alle Tische im Zelt an der Sportanlage besetzt hatten. Für die musikalische Unterhalötung sorgte derweil eine andere Kapelle: der Musikverein „Rißtaler“ aus Untersulmetingen. „Wir sind ja alle unterwegs und anderweitig beschäftigt“, lacht der Ehrenvorstand.

Ein Blick hinter die Kulissen verrät: Auch, wenn in der Küche keine Profis arbeiten, ist das Team sichtlich eingespielt. Das macht Sinn, wird erklärt. Am Himmelsfahrttag gehen gut 1500 bis 2000 Essen über den Ausgabetresen und werden vom fleißigen Nachwuchs verteilt.

Und mit dem Mittagessen ist nicht Schluss. Am Nachmittag und in der Party-Nacht lösten sich insgesamt fünf Kapellen ab. Es geht weiter bis Sonntag: Am Freitag folgt um 17 Uhr der Zeltflohmarkt, Samstag um 18 Uhr folgt das große Binokelturnier. Ein Frühschoppen und der Festausklang am Sonntag beschließen die Veranstaltung. Dann dürfen die Jugendlichen im Verein auch wieder Musik machen.

Weitere Bilder gibt es ab Donnerstagabend in eienr Fotogalerie unter

www.schwaebische.de