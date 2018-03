Fridolin Wolfmaier in den Ruhestand verabschiedet

In festlichem Rahmen ist Firmenleiter Fridolin Wolfmaier nach 30 Jahren aus seinem Amt verabschiedet worden. Die Geschäftsleitung mit den Gesellschaftern Roland Fuß und Birgit Wolfmaier sowie dem angestellten Geschäftsführer Oliver Blank würdigten seine Verdienste mit einem Rahmenprogramm, das ganz auf die Wünsche des scheidenden Jubilars abgestimmt war. Die Werkhalle war dazu festlich dekoriert.

Birgit Wolfmaier beschrieb die „zentralen Tugenden“ ihres Bruders Fridolin: seine Zielstrebigkeit, die enorme Einsatzbereitschaft und sein Durchhaltevermögen. Schon mit Übernahme der Leitungsaufgabe sei die Expansion des Unternehmens Brennpunkt aller Bemühungen gewesen, und innerhalb weniger Jahre habe sich der Betrieb von fünf auf 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vergrößert. Mit dem Personal wuchs auch das professionelle Image in haustechnischen Fragen und die Umsetzung von Privat- oder Industrieanlagen weit über die Kreisgrenzen hinaus. Auch das technische Know-How des Jubilars und seine Überzeugungskraft hob Brigitte Wolfmaier hervor. Auch markante Sprüche und Charaktereigenschaften von Fridolin Wolfmaier wurden in der Festschrift thematisiert, und Archivbilder der Firmengeschichte machten seine Erfolge deutlich.

Die Förderung der handwerklichen Fähigkeiten und Motivation seiner Monteure hätten immer im Zentrum des Tuns von Fridolin Wolfmaier gestanden. Die Belegschaft dankte ihm für seinen Einsatz in Form von Filmclips und einem Gedicht voller Anekdoten und Humor über die langen Jahre der Zusammenarbeit. Der Übergang in den wohlverdienten Ruhestand wurde mit Geschenken der Belegschaft und der Geschäftsleitung versüßt.

Fridolin Wolfmaier selbst bedankte sich bei allen Gönnern und Unterstützern der Firma sowie bei seinen Mitarbeitern. Er würdigte in seiner Rede vor allem auch die Menschen, die ihr ganzes berufliches Leben in die Firma eingebracht hätten und bis in die Gegenwart das Gesicht des Unternehmens prägten.