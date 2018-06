Damen 1 weiter in der Erfolgsspur

Die erste Damenmannschaft des Volleyballclubs Baustetten hat am Wochenende ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Auch die erste Herrenmannschaft punktete zu Hause.

Am Samstag spielten die Damen 1 gegen die TG Bad Waldsee 2 und den SV Eglofs. Das erste Spiel gegen Waldsee sicherten sich die Baustetterinnen deutlich. Bereits mit dem Aufschlag wurde der Gegner unter Druck gesetzt, und eine stabile Abwehr trug zum Erfolg bei. Alle drei Sätze entschied der VCB mit 25:15, 25:17 und 25:18 für sich.

Im zweiten Spiel ging es gegen den Tabellenzweiten SV Eglofs. Die Mannschaft startete gut ins Spiel und erspielte sich eine komfortable Führung. Doch die Konzentration ließ gegen Mitte des ersten Satzes nach und der Gegner kam immer näher heran. Am Ende des ersten Satzes reichte den Baustetterinnen der Vorsprung aus der Anfangsphase, um den Satz zu gewinnen (25:22). Im zweiten Satz leistete sich der VCB zu viele Fehler und schenkte viele Punkte leichtfertig her. Daher ging der zweite Satz mit 21:25 verloren. Im dritten Satz fand die Mannschaft wieder zurück ins Spiel und knüpfte an die Leistung aus dem ersten Satz an. Besonders im Angriff konnten die Baustetterinnen punkten, sodass der dritte Satz mit 25:22 gewonnen wurde. Im vierten Satz leisteten die Gäste nur noch wenig Gegenwehr. Der VCB zog sein Angriffspiel nach Belieben auf und sicherte sich den Satz deutlich mit 25:9. Am nächsten Heimspieltag der Damen 1 in zwei Wochen können sich die Baustetterinnen mit einem Sieg frühzeitig die Meisterschaft sichern.

Die erste Herrenmannschaft spielte am Sonntag zunächst gegen den PSV Reutlingen. Mit einer konzentrierten Leistung und einem variablen Angriffsspiel sicherte sich der VCB alle drei Sätze deutlich (25:16, 25:14 und 25:16). Im zweiten Spiel gegen die TG Bad Waldsee 2 verpasste die Mannschaft einen guten Start und geriet mit 10:18 in Rückstand. Trotz einer besseren Leistung im Schlussteil reichte es nicht, den Rückstand aufzuholen (18:25). Der zweite Satz war lange ausgeglichen. Gegen Ende landeten die Baustetter jedoch im Angriff die entscheidenden Punkte und sicherten sich den zweiten Satz mit 25:20. Im dritten Satz geriet die Mannschaft wieder zu Beginn in Rückstand und musste diesem den ganzen Satz hinterherlaufen. In der entscheidenden Phase fehlte dem VCB das nötige Glück und der dritte Satz ging mit 22:25 verloren. Durch druckvolle Aufschläge und gezielte Angriffe gelang es den Baustettern im vierten Satz in Führung zu gehen und diese bis zum Schluss zu halten (25:18). Die Mannschaft spielte im Tie-Break so weiter, wie sie im vierten Satz aufgehört hatte und ging mit 8:4 in Führung. Doch die Baustetter konnten die Konzentration nicht hochhalten und der Gegner kam wieder ins Spiel. Zum Schluss musste sich der VCB mit 15:13 knapp geschlagen geben.

Die Damen 2 sicherten sich im Spiel gegen den SC Göggingen mit einem 3:1-Sieg drei Punkte. Gegen den SV Ochsenhausen hingegen war nichts zu holen (0:3).

Der VC Baustetten richtet am 28. Februar die württembergische Meisterschaft der U20-Jugend aus. Die Spiele werden in Laupheim stattfinden. (sia)