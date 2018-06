Baustetter Grundschüler atmen begeistert Zirkusluft

Vorhang auf heißt es am kommenden Freitag für den Zirkus „Schaiblissimo“ in Baustetten. Die Schülerinnen und Schüler der Ivo-Schaible-Grundschule proben in dieser Woche mit viel Engagement und Spaß für ihren großen Auftritt.

Wer die Grundschule in Baustetten betritt, sieht in strahlende Kinderaugen. Lachend und zugleich hoch konzentriert üben Clowns, Zauberer, Balancekünstler oder Jongleure für ihren großen Moment. Fakire und wilde Tiere huschen durch das Schulhaus. In der Turnhalle verlangen Trapez und Tuchakrobatik Mut und Geschick von den Kindern.

„Wir Lehrer waren begeistert von den Zirkusaufführungen und Berichten anderer Schulen“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Annegret Thomiczek-Keul die Motivation, eine Zirkuswoche an der Ivo-Schaible-Grundschule abzuhalten. Von dieser Woche erwartet sie viel Spaß, Zusammenhalt und einfach mal etwas anderes als den alltäglichen Schulunterricht.

Schon am zweiten Tag sei es toll, zu sehen, wie motiviert die Kinder aller vier Klassenstufen seien. Auch ein kleiner Unfall am Montagmorgen, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist, habe nach einem kurzen Schreck keine weiteren Spuren hinterlassen. „Alle Kinder haben Spaß bei dem, was sie tun“, fügt sie hinzu. Schon jetzt sei es eine wichtige Erfahrung, zu sehen, wie bei einem solchen Projekt alles miteinander harmonieren muss. Lehrer, Eltern, Hausmeister und Schüler seien alle gleichermaßen gefragt. „Gerade den Eltern muss ich ein großes Lob aussprechen. Wir hatten von Anfang an viel Unterstützung und Engagement“, lobt Thomiczek-Keul. Ihr Dank gilt auch dem „Flohmarktteam Baustetten“ und dem Theaterverein „Vorhanglupfer“, die das Projekt finanziell erst ermöglicht hätten.

Schon erstaunliche Kunststücke

Bereits am zweiten Tag der Probenwoche kann man ganz erstaunliche Kunststücke beobachten. Hoch oben unter der Hallendecke schwebt die kleine Liara (Klasse 1), in Tücher gewickelt. Elisabeth (Klasse1) und Luana (Klasse 2) sind beste Freundinnen und haben sich schon eine eigene Choreografie mit Ringen ausgedacht. „Ich bin begeistert. Das ist schon eine Leistung, was die Kinder in so kurzer Zeit gelernt haben“, erklärt auch Irmgard Seeburger. Als Lehrerin betreut sie die Gruppe der Jongleure. Aufregend geht es auch bei den Fakiren zu. Der Umgang mit Feuer sei schon etwas, bei dem man sich erstmal überwinden muss, erzählen die betreuenden Eltern. Bei den Trapezartisten meint Xenia (Klasse 1) lachend: „Mir tun die Hände weh vom Festhalten.“ Die Gruppe der Zauberer lauscht gerade ganz gespannt den Tipps von Zirkuspädagoge Christoph Eichler.

Im Vorfeld dieser Projektwoche haben sich die Kinder mit einem Malwettbewerb dem Thema Zirkus gewidmet. Gewonnen hat Marina Egle (Klasse 4b). Ihr Bild sei einfach so schön farbenfroh, lobt die kommissarische Schulleiterin. Zur Belohnung ist ihr Werk nun auf den Werbeplakaten der Schule zu sehen.