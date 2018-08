Baustetten beweist seine Heimstärke

Aufsteiger SV Baustetten hat seine Heimstärke nachhaltig unter Beweis gestellt. Im sehr gut besuchten Lokalderby in der Fußball-Bezirksliga Riß kam der SVB gegen Landesliga-Absteiger SV Mietingen zu einem nicht unverdienten 3:1-Sieg. Die Partie wurde überschattet von einer schweren Verletzung von Baustettens Rico Mast, der ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Alles begann so, wie es allgemein erwartet wurde. Die Mietinger Gäste gingen früh ins Pressing und hatten durch Christian Glaser per Kopf und Roland Mayer per Freistoß die ersten Möglichkeiten. Die Gastgeber konnten sich nach einer Viertelstunde befreien und kamen durch Martin Schick (18.) mit einem verdeckten Linksschuss aus 18 Metern zum bis dahin etwas überraschenden 1:0. Baustettens Spielertrainer Josip Roncevic scheiterte per Kopf nach einer Ecke am stark reagierenden SVM-Keeper Kai Radnick (24.). Nach einem Steckpass von Ben Rodloff konnte sich SVB-Keeper Onur Baran gegen Robin Ertle behaupten. Der Baustetter Schlussmann hatte dann das Glück des Tüchtigen, als Andreas Bösch eine Rodloff-Flanke freistehend per Kopf neben den Kasten setzte (42.).

Glass trifft aus dem Hinterhalt

Wer nach der Pause einen Sturmlauf der Gäste erwartete, sah sich getäuscht. Der SVM kam gegen die gut organisierte Heimelf nur selten ins Tempo, der SVB hatte sogar die besseren Möglichkeiten. Tobias Glass setzte das Leder nach einem Eckball aus guter Position über das Tor (62.). Mehr Treffsicherheit hatte der SVB-Mittelfeldakteur dann in der Schlussphase, als er mit einem platzierten 20-Meter-Schuss zum 2:0 traf (77.). Die Mietinger Gäste forderten bei einem Foul an Robin Ertle Elfmeter, drei Minuten später besorgte Ertle (83.) nach einer Kopfballvorlage von Glaser das 2:1. Eben bei dieser Aktion verletzte sich Baustettens Abwehrspieler Rico Mast und konnte nicht mitverfolgen, wie Tobias Spähn (90.+6) eine Flanke von Schwarzmann zum 3:1 volley verwertete. Onur rettete anschließend gegen Rodloff in höchster Not, einen tollen Angriff des SVB konnte Schick nicht abschließen.