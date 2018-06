Wie die Tomate Kinder zu Forschern macht

Beim Frühstück im Sankt-Nikolaus-Kindergarten in Baltringen wurde bei den Kleinen der Forscherdrang geweckt: Woher kommen die Tomaten? Am Ende stand eine Auszeichnung. Simone Bergande von der IHK Ulm hat sie jetzt überbracht. Der Kindergarten darf sich als „Haus der kleinen Forscher“ bezeichnen.

Die Frage nach der Herkunft der Frühstückstomaten löste eine Kettenreaktion aus. Es wurde gesät, gehegt und gepflegt. Und am Ende konnte man sogar ernten. Zudem klärten die Erzieherinnen auf, wo die Tomaten in der kalten Jahreszeit herkommen. Das Ganze wurde sorgfältig in Schrift und Bild dokumentiert. Mit dieser Aktion war eine wichtige Voraussetzung geschaffen für eine Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“.

Regelmäßige Fortbildung in Natur und Technik

Mit einer solchen Dokumentation von Forschertätigkeit ist es freilich nicht getan. Das Kindergartenpersonal muss regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen zu Natur und Technik besuchen. Forschung muss fester Bestandteil des Kindergartenalltags werden. Das stellten die Mädchen und Jungen der Überbringerin der Plakette „Haus der kleinen Forscher“ begeistert unter Beweis. Etwa am Leuchttisch, an dem man leicht die Wirkung beobachten kann, wenn man Folien mit verschiedenen Farben übereinanderlegt. Sei es am Magnettisch, am Legotisch oder beim Raketenabschuss: Die Drei-bis Sechsjährigen zeigten ihre Begeisterung für Technik. Das ist ja auch der Zweck der Auszeichnung: die naturwissenschaftlichen und technischen Begabungen zu fördern.

Simone Bergande war vollständig überzeugt, dass die Zertifizierung verdient ist und ermunterte die Kinder: „Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Forschen.“ Allerdings kann sich die Einrichtung nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die Auszeichnung wird nur auf zwei Jahre vergeben.