VfB Gutenzell siegt 4:1 beim SV Baltringen

Der VfB Gutenzell hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Riß einen wichtigen Sieg gelandet. Im Nachholspiel in Baltringen beendete der VfB seine lange Sieglosserie.

Bei den Gastgebern vertrat Marcel Beck den im Urlaub weilenden Stammkeeper Julian Eiberle gut. Die Gäste waren von Beginn an bissiger in den Zweikämpfen und erarbeiteten sich auch Torchancen. Nicolai Bednarski (26.) besorgte mit einem direkt verwandelten Eckball die verdiente Pausenführung für die Gäste. Kurz nach dem Wechsel nutzte Marvin Honisch (47.) ein gutes Zuspiel von VfB-Kapitän Andreas Höhn zum 0:2. Nach einem Fehler im SVB-Aufbau schob Thomas Keller (56.) überlegt zum 0:3 ein. Gäste-Keeper Benjamin Poser parierte zwei Minuten später einen Elfmeter von Halil Ayan. Marvin Honisch (72.) war mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag nach einem Konter zum 0:4 erfolgreich.

Für die restlos enttäuschende Heimelf gelang Sebastian Ahrendt (78.) nach einem Abpraller noch das 1:4.