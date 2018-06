Sportkreis zeichnet Sportabzeichen-Träger aus

1910 Mal ist im vergangenen Jahr im Landkreis Biberach das Sportabzeichen abgelegt worden. Diese Zahl gab Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel bekannt und freute sich über die Zunahme beim Erwerb des Sportabzeichens.

Gegenüber dem Jahr 2013 ist eine Steigerung von 300 Sportabzeichen zu verzeichnen gewesen. Dieses Plus ist laut Sportkreis auf die gestiegene Bereitschaft in Laupheim und Umgebung zurückzuführen, seine Fitness unter Beweis zu stellen. Annette Scheffold aus Baustetten habe, so der Sportabzeichen-Referent Olaf Biller, die Werbetrommel gerührt. Besonders stolz ist er, dass auch 32 Menschen mit Behinderung das Sportabzeichen abgelegt haben. „Das ist Rekord im Bereich des Württembergischen Landessportbunds“, so Olaf Biller. „Das Sportabzeichen bringt Menschen in Bewegung, die man im Verein sonst nicht erreicht“, erklärte Elisabeth Strobel in ihrer Ansprache aus Anlass der Vergabe von Jubiläums-Sportabzeichen. Der SV Baltringen war in diesem Jahr Gastgeber der Feier. Geehrt wurden auch langjährige Sportabzeichen-Prüfer.

Die Geehrten

Zehn Wiederholungen: Marco Uebel, Barbara Lämmle, Gerhard Schelkle, Dirk Sagasser, Otto Embacher, Helmut Romer, Wolfgang Baur, Ursula Bottenschein, Ulrika Bammert.

15 Wiederholungen: Adelinde Bek, Brigitte Maier, Marlies Schneider, Marlene Eiperle, Petra Stein, Barbara Vogel.

20 Wiederholungen: Annette Scheffold, Margot Rapp, Edwin Föhr, Anton Chavillier, Thilo Hörnle, Brigitte Mohr.

25 Wiederholungen: Gerhard Wahl, Hans Eisele, Erwin Kunz, Klemens Fakler, Klaus Herth, Wolfgang Weiß, Rolf Vögele.

30 Wiederholungen: Walter Schlecker.

35 Wiederholungen: Hans Härle, Lothar Guse, Christian von Woyrsch.

40 Wiederholungen: Emmi Mann, Gerhard Schmidtke.

45 Wiederholungen: Jürgen Stösser.

50 Wiederholungen: Rolf Miller.

Folgende Sportabzeichen-Prüfer erhielten eine Auszeichnung: Rolf Miller, Alfons Kohler, Klaus Thamm, Pius Fakler, Hermann Hamma, Oswald Abler und Günther Wahl.