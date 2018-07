FCK tritt mit einer „Rumpfelf“ an

Fußball-Landesligist FC Krauchenwies tritt in einem vorgezogenen Spiel des neunten Spieltags von diesem Wochenende bereits am heutigen Freitag (19 Uhr) bei Aufsteiger Baltringen an. Der FCK hat keine guten Erinneringen an die Gastgeber.

Die Gastgeber überraschten zu Saisonbeginn und lagen zeitweise auf Platz eins der Tabelle. Dies hat sich aber inzwischen relativiert. Nach acht Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Kai Fink mit neun Punkten auf den neunten Platz der Tabelle abgerutscht. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge. Beide Mannschaften waren bereits in der ersten Runde des WFV-Pokals aufeinandergetroffen. Damals verlor der FCK zu Hause nach Verlängerung. Schon damals hinterließ der Aufsteiger allerdings einen guten Eindruck. Nach der unglücklichen Niederlage gegen den FV Biberach will FCK-Trainer Georgios Fotiou heute mit seinem Team unbedingt punkten – am besten dreifach. Doch, zum Leidwesen des FCK, muss er sich große Gedanken wegen seiner Aufstellung machen. Im Tor steht Andreas Watzke. Er vertritt in nächster Zeit den verletzten Ivo Rundel, der an der Hand operiert werden muss. Außerdem stehen hinter den Einsätzen von Thomas Waldraff und Florian Köhler zwei dicke Fragezeichen. Beide sind angeschlagen. Ob Eike Bausback und Bernd Remensperger spielen, ist ebenfalls unklar, da sie beruflich unterwegs sind. Ganz ausfallen wird dagegen Jürgen Hinderhofer (Urlaub). Sicherlich keine gute Vorzeichen vor diesem wichtigen Spiel, doch auch mit einer „Rumpfelf“ kann man, mit der richtigen Einstellung, in Baltringen bestehen. Mit einem Sieg könnte man den heutigen Gegner in der Tabelle überholen und sich ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen, zumal die nächsten Begegnungen zu Hause gegen den FC07 Albstadt und beim FV Rot-Weiß Weiler nicht gerade zu den einfachen gehören.