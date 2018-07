FCK siegt in Baltringen

Der FC Krauchenwies findet langsam wieder in die Erfolgsspur zurück. Gestern Abend siegte die Mannschaft von Trainer Georgios Fotiou in Baltringen mit 2:0 (1:0).

Dagegen ist die Anfangseuphorie der Gastgeber völlig verflogen. Besiegten die Baltringer im WFV-Pokal den FC Krauchenwies noch, behielt der FCK im Ligaspiel nun die Oberhand und entführte die Punkte an die Ablach. Doch die Partie war das Spiel zweier angeschlagener Gegner. Aber der Gästesieg war verdient, weil Baltringen vor allem nach vorne zu harmlos agierte und nahezu das gesamte Spiel der frühen Führung der Gäste nachlief, die Gäste ihrerseits den Aufsteiger clever in Schach hielten. „In dieser Szene haben wir uns wie eine Schülermannschaft in der Defensive verhalten, Tamo Bausback konnte praktisch durch unsere Abwehr wie Slalomstangen durch spazieren“, so ein arg enttäuschter Baltringer Trainer Kai Fink. Denn schon nach sechs Minuten stand es 0:1. <EA,1>Danach verwaltete der Gegner die Führung, Baltringen fand aber kein Mittel, die kompakte Gästeabwehr zu knacken. Fünf Minuten vor Schluss entschied dann Alex Reutter mit einem verwandelten Foulelfmeter die Partie. Braig kassierte für das Foul die Gelb-Rote Karte.

SV Baltringen – FC Krauchenwies 0:2 (0:1). – FCK: Watzke, Widmann, E. Bausback, Köhler, Heberle – T. Bausback, Wolfert, Freisinger (70. Jany), Jarrar (87.Balik), A. Reutter, T. Reutter (90. +2 Arslan). -- Tore: 0:1 Tamo Bausback (6.), 0:2 Alex Reutter (85./FE). – Gelb-Rot: Braig (85.)

Weiteres Ergebnis: FV Biberach – VfB Friedrichshafen 1:1.