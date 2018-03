Baltringer Wehr rückt zehn Mal aus

Die Feuerwehr Baltringen hat bei ihrer Generalversammlung Bilanz gezogen. Kommandant Reiner Gantner blickte, nach dem sehr fordernden Jahr 2016, auf ein durchschnittliches Jahr 2017 zurück. Die Baltringer Wehr rückte zu zehn Einsätzen aus.

Hier galt es, bei zwei Ölspuren und etlichen bei Gewittern umgestürzten Bäumen, vorwiegend technische Hilfe zu leisten. Des Weiteren musste einmal zu einem Rohrbruch in Mietingen ausgerückt und eine Person nach einem Unfall mit ihrem Traktor gerettet werden.

Das Thema Aus- und Weiterbildung der Wehrmänner kam auch im Jahr 2017 nicht zu kurz, wie Gantner feststellte. So besuchten drei Kameraden den Motorsägenkurs in Laupheim und vier Kameraden eine Fortbildung zum Thema „Belüftung von Einsatzstellen“. Allgemein sei der Ausbildungsstand der Baltringer Wehr sehr gut, so Gantner. Besonders erfreut zeigte er sich, dass zehn Kameraden das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze ablegten. Diese haben, unter der Führung von Achim Seeler, im Mai mit den Übungen für das Abzeichen begonnen, dass dann am 8. Juli in Rottenacker souverän erworben wurde.

Weitere Aktivitäten waren, neben zahlreichen Gruppenproben die Brandschutzerziehung in der Schule, das Schülerferienprogramm sowie ein Ausflug nach Rottweil, bei dem der Aufzugstestturm der Firma Thyssen besichtigt wurde.

Nach den Jahresberichten der jeweiligen Funktionsträger übernahm Bürgermeister Robert Hochdorfer die Entlastung des Vorstands. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde für die vielen geleisteten Stunden der Wehrmänner. Anschließend sprach Hochdorfer noch die Beförderung von Markus Stehle zum Oberlöschmeister aus.

Anschließend standen Neuwahlen an. Kassier Thomas Gründler stellte sich nach 17 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl. Der Kommandant bedankte sich bei ihm mit einem kleinen Geschenk. Als Nachfolger wurde Pascal Seifert gewählt. Danach wurden noch drei Ausschussmitglieder gewählt. Klaus Haas stellte sich nach 19 Jahren nicht mehr zur Verfügung. Für ihn wurde Manuel Eiberle gewählt. Richard Beck und Markus Stehle wurden wieder für weitere fünf Jahre gewählt.

Zum Schluss konnte der Kommandant noch Jacob Eiberle als neues Mitglied begrüßen. Er wechselt von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst und wurde traditionell per Handschlag in die Wehr aufgenommen.