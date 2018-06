Baltringen muss sich steigern

Zwei Gründe sprechen für einen Sieg des SV Baltringen heute am späten Nachmittag (Anstoß: 17 Uhr) gegen den TSV Berg: Schützenhilfe für den FV Biberach und eine deutliche Verbesserung der eigenen Chancen auf Relegationsplatz zwei. Diesen hat der heutige Gegner inne. Berg hat 48 Punkte auf der Habenseite und will mit aller Macht in die Verbandsliga aufsteigen. Das ist kein Geheimnis in der Ravensburger Vorstadt. Kein Maßstab ist das 7:0 der Berger gegen Absteiger Frommern, aber sehr gut für das Torverhältnis.

Tore zu schießen vergessen hat der SV Baltringen am vergangenen Samstag im Derby in Birkenhard. In einem schwachen Spiel trennte man sich 0:0. Schade für den SVB, die zwei Punkte könnten in der Endabrechnung fehlen. Baltringen hat aber dennoch nur vier Punkte weniger auf dem Konto als Berg. Bei einem Sieg hätte man also selbst alle Chancen, noch die Sensation zu schaffen und Platz zwei zu erreichen. „Das war nie unser Ziel, aber wenn es so käme, würden wir auch das mitnehmen“, freut sich Baltringens scheidender Coach Kai Fink auf die restlichen Partien der Saison. Gerade gegen Berg hätte man noch eine Rechnung offen, denn im vergangenen Jahr gab es zwei 0:5-Klatschen. Das könne man so nicht stehen lassen.

Auch Bergs Trainer Adrian Philipp erwartet ein enges und unangenehmes Spiel: „Die Baltringer sind nicht gut zu bespielen, stehen defensiv sehr gut und gehören sicherlich zu den besten Teams der Liga.“ Diesen Respekt hat sich der SVB in den zwei Jahren Ligazugehörigkeit erarbeitet. Auch wenn manches manchmal sehr rustikal anmutet, steht der SV Baltringen zu Recht da oben. Die Mannschaft steht kompakt und hat auch gute Einzelspieler in ihren Reihen. So gesehen muss man sich auch vor Berg nicht verstecken, das seit vergangenem Wochenende den besten Torjäger in seinen Reihen hat. Silvio Battaglia traf gegen Frommern fünf Mal und erhöhte seine Marke auf 23 Treffer. Bester Torschütze beim SV Baltringen ist Rainer Maucher, der auch schon 13 Treffer erzielen konnte. Wenn beide Trainer ihre Spieler lassen, könnte es ein offenes Spiel werden. In dieser Saisonphase wohl aber eher unwahrscheinlich.