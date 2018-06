44-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der B30 bei Baltringen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das teilt die Polizei mit.

Der in Fahrtrichtung Ulm fahrende Mercedes kam ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde total zerstört. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft nun, warum der 44-Jährige zu weit nach rechts gekommen war. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 18 000 Euro. Die B30 musste in Fahrtrichtung Ulm zeitweise gesperrt, der Verkehr an der Auffahrt Biberach Nord umgeleitet werden. Foto: Feuerwehr Biberach