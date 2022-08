Zwischen Prunk und Pflug

Das Kloster Schussenried und das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach laden am Sonntag, 21. August gemeinsam zum Schussenrieder Barockfest ein: An beiden Veranstaltungsorten wird ein buntes Programm für Kinder, barocker Tanz und Musik sowie Köstlichkeiten aus der Barockzeit angeboten. Der Eintritt zur Kooperationsveranstaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und dem Landkreis Biberach ist frei.

Beim Schussenrieder Barockfest am 21. August können die Besucherinnen und Besucher in die Zeit des Barocks eintauchen: Im Kloster Schussenried entdecken Gäste von 11 bis 18 Uhr klösterlichen Prunk. Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach zeigt von 10 bis 18 Uhr das Leben der einfachen Menschen im Barock. Das teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit. Im Kloster kann sich Jung und Alt an barocken Spielen versuchen: Neben Holzspielen und Burgturm-Ringwurfspielen galt in der Barockzeit das Angelspiel als freudiger Zeitvertreib. Die kleinen Gäste können auch einmal in barocke Kostüme schlüpfen und sich wie eine Hofdame oder ein adeliger Herr fühlen. Außerdem können sich die Kinder unter anderem auf Bastelaktionen, Märchenstunde und ein Figurentheater im Kloster freuen. Im prachtvollen Bibliothekssaal erzählt Pater Mohr jeweils um 11.30, 13.30 und 16 Uhr bei Führungen aus seinem Leben im Kloster.

Zusätzlich erklingt im Bibliothekssaal um 13 sowie um 14 Uhr barockes Orgelspiel von Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf und um 15.30 Uhr gibt das Männerquartett Charrmant um Matthias Wolf ein kleines, aber feines Konzert. Die Rokoko-Gruppe Biberach zeigt bei Tanzvorführungen auf dem Festgelände, wie man sich im 18. Jahrhundert zu Musik bewegt hat. Wie die Musik der einfachen Landleute aus der Barockzeit klang, demonstriert Barny Bitterwolf bei seinen spontanen Auftritten inmitten der barocken Strohdachhäuser des Oberschwäbischen Museumsdorfs Kürnbach. Die Historische Bauerntanzgruppe aus Biberach, die zwischen den strohgedeckten Bauernhäusern aus dem 17. Jahrhundert ihre Tänze vorführt, erscheint wie Besuch aus der Barockzeit.

Landwirtschaft früher hieß arbeiten mit der Hand. Bei Vorführungen zum Mähen mit der Sense, bei der Getreideernte mit dem Habergeschirr und beim Pflügen mit dem Pferd wird im Museumsdorf die anstrengende Arbeit vor der Mechanisierung der Landwirtschaft deutlich. Handwerke der damaligen Zeit zeigen Hildegard Igel am Webstuhl, die Zimmermänner um Thomas Zuckle und die Lehmbauerin Heide Heckmann, die Kindern zeigt, wie Fachwerkwände früher gebaut wurden.

Im Kloster Schussenried wird beim Barockfest gespeist wie zu Zeiten der barocken Mönche: Im Festzelt mit Live-Musik der Stadtkapelle Bad Schussenried und der Josefskapelle erwartet die hungrigen Gäste Ochs am Spieß und andere Grillspezialitäten vom Grillmeister Rauscher, sowie Kaffee und Kuchen vom Café Andelfinger. Die Bauern im Barock konnten sich ein solch opulentes Mahl nicht leisten. Dennoch können die Besucherinnen und Besucher des Museumsdorfs die Barockzeit auch kulinarisch entdecken: In den historischen Küchen bieten die Damen von Service Direkt Probiererle aus den Rezeptbüchern der damaligen Zeit. Und für den vollen Magen zur Mittagszeit sorgt das Team der Vesperstube mit feinem Spanferkel – ganz rustikal wie früher, heißt es in der Vorschau der Veranstalter abschließend.