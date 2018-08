In der Gastwirtschaft Dicke Hilde findet heute Abend ab 22 Uhr zum zweiten Mal eine Filmnacht statt. Gezeigt wird der Film „Die Kirche bleibt im Dorf“.

Zum Inhalt des Films: Klara Häberle (Julia Nachtmann) ist ein freches Mädchen aus Oberrieslingen. Sie ist schwer verliebt in Peter Rossbauer (Hans Löw) aus dem verfeindeten Nachbardorf Unterrieslingen. Peter ist ein dynamischer Jungschweinebauer mit Bio-Ambitionen und seinerseits vernarrt in Klara. Beide würden am liebsten heiraten, aber das stellt sich als schwierig heraus, denn die Familien sind dagegen. Seit dem Mittelalter sind die Unterrieslingen und Oberrieslingen fürchterlich verkracht, weil sie Kirche und Friedhof miteinander teilen müssen. Die Kirche steht in Oberrieslingen und der Friedhof liegt in Unterrieslingen.