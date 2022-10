Zwei weitere Personenspürhunde-Teams bestehen Prüfung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 15. Oktober fand bei unserem Dachverband der Deutschen Rettungshundeunion in Waldkraiburg die nächste Mantrailer (Personenspürhunde) Prüfung statt. Hierbei wurde simuliert, dass Personen seit 24 Stunden vermisst – abgängig – sind. Die Herausforderung der Teams war es, die vermisste Person nur, mittels eines Geruchsträgers der Person (z.B. eines Unterhemdes oder Socken), innerhalb von maximal 60 Minuten mit einer Entfernung von ca. 1,8 km, aufzufinden. Dazu wird der Hund an dem letzten Sichtungsort der Person, mittels anriechen am Geruchsträger, angesetzt und er folgt der individuellen Spur der vermissten Person. Mantrailing ist die Königsdisziplin innerhalb der Rettungshundearbeit, daher ist hier ein Bestehen der Prüfung nicht vorhersehbar, auch bei noch so hartem Training. So kam es, dass drei Teams von uns sich der Prüfung stellten, bei zwei Teams haben alle Faktoren gepasst und sie haben die Prüfung mit Bravour bestanden. Ein Team hat es leider nicht ganz geschafft, tritt aber bei der nächsten Prüfung erneut an.

Somit stellen wir der Gesellschaft vier Personenspürhunde-Teams, sogenannte Mantrailer für die Vermisstensuche, mit einer Alarmbereitschaft von 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr ehrenamtlich zur Verfügung. Weitere Teams trainieren wöchentlich zweimal, um auch bald in die Einsatzfähigkeit zu kommen. Kontakt 24/7: 01590/1924801.

Wir nehmen stetig neue Mitglieder auf, wer Lust hat, sich unsere Arbeit mal genauer anzuschauen, mit oder ohne Hund, Jung oder Alt, der ist herzlich eingeladen. Telefon 01590/1924801 oder 1.Vorstand@.rhs-ao.de