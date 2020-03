Zwei Mitglieder sind seit 30 Jahren dabei

Die Hauptversammlung des Kleintierzuchtverein Z391 Bad Schussenried/Bad Buchau hat im Vereinsheim „Im Alten Dohlenried“ in Bad Buchau stattgefunden. Bei den Wahlen gab es einige Neuerungen. So wurde Martin Miehle zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

Der Einladung zur Jahreshauptversammlung waren 22 der 60 Mitglieder gefolgt. Der Vorsitzende Peter Dangel gab einen ausführlichen Bericht über die wahrgenommenen Termine und Veranstaltungen und die Geschehnisse des Vereins ab. Außerdem bedankte er sich bei seinen Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung bei allen Vereinsaktivitäten und die geleistete Arbeit. Kassier Alfons Selg gab einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins. Im vergangenen Jahr konnte ein schöner Gewinn erwirtschaftet werden. Die Kassenführung lobten die Kassenprüfer Günter Kummer und Hugo Zeh als vorbildlich.

Mit den Berichten der Zuchtwarte für Geflügel und Kaninchen wurde die Tierzucht im Verein dargelegt. Karl Buck als Zuchtwart Geflügel durfte ein deutlichen Anstieg der ausgegebenen Zuchtringe vermelden. Es wurden 2019 insgesamt 587 Zuchtringe ausgegeben, was ein Plus von 190 Ringen zum Vorjahr bedeutete. Als Ergänzung zu diesem Bericht legte Wolfgang Herwanger die Zahlen des vereinseigenen Brutapparates dar. Der Vereinsbrutapparat wird von den Züchtern tüchtig genutzt und somit wurden mehr als 1000 Eier gebrütet. Die Schlupfrate war in diesem Jahr sehr gut, was den Anstieg der Zuchtringe bestätigte.

So gut die Geflügelzucht verlief, so schlecht sah es bei den Kaninchen aus. Der Zuchtwart für Kaninchen Franz Blum musste verkünden, dass die Anzahl der tätowierten Kaninchen im Verein nur 77 Stück in sechs Rassen betrug. Dies sei ein Trend, der schon mehrere Jahre zu beobachten sei. Da es zu den vorgetragenen Berichten weder Fragen noch irgendwelche Beanstandungen gab, wurde der Vorstand einstimmig. Die Entlastung wurde von Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch vorgenommen.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt, den Wahlen, galt es auch in diesem Jahr wieder Amtsträger zu wählen. Peter Diesch fungierte hier als Wahlleiter. Zu wählen waren dieses Jahr der Vorsitzende (bisher Peter Dangel), dessen Stellvertreter (bisher unbesetzt), der Schriftführer (bisher Gerda Schobloch), der Zuchtwart Geflügel (bisher Karl Buck), beide Kassenprüfer (bisher Günter Kumme und Hugo Zeh) und beide Beisitzer (bisher Elisabeth Blum und Gertrud Zeh).

Der Vorsitzende, die Schriftführerin und jeweils die beiden Kassenprüfer und Beisitzer wurden alle in ihren Ämtern bestätigt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Martin Miehle einstimmig gewählt. Karl Buck musste nach zwölf Jahren das Amt des Geflügelzuchtwartes aus gesundheitlichen Gründen niederlegen und stellte sich nicht mehr der Wiederwahl. Einstimmig wurde Günter Kummer als sein Nachfolger gewählt. Für seine langjährige Tätigkeit als Geflügelzuchtwart erhielt Karl Buck eine Geschenkkorb.

Der nächste Punkt der Tagesordnung stellte den schönsten des Abends dar, denn es wurden Mitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften geehrt. Albert Rothenbacher und Walter Schobloch erhielten beide die goldene Vereinsehrennadel für 30 Jahre treue Mitgliedschaften.