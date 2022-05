Zwei Mercedes prallen in Bad Schussenried zusammen

Sachschaden von rund 50000 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bad Schussenried entstanden.

Ein 18-Jähriger ist gegen 22.25 Uhr in der Schussenrieder Straße in Richtung Bad Saulgau unterwegs gewesen, als ihm eine 29-Jährige mit ihrem Mercedes entgegen kam. Die 29-Jährige bog vorfahrtsberechtigt nach links in die Steinhauser Straße ab. Der 18-jährige Mercedes-CLK-Fahrer missachtete die Vorfahrt an der Abbiegung und prallte mit dem Mercedes Viano der Frau zusammen. Bei dem Unfall erlitten der 19-jährige Beifahrer im Mercedes CLK und die Fahrerin des Mercedes Viano leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 50000 Euro