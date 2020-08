Zwei Kolleginnen verabschieden sich in den Ruhestand

Schulleitung und Kollegium der Jakob-Emele-Realschule haben am letzten Schultag zwei Kolleginnen verabschiedet, die zum Ende des Schuljahrs in den Ruhestand gehen. Katharina Vieten, die bereits im September 1997 an die Jakob-Emele-Realschule gekommen war, unterrichtete in Bad Schussenried 23 Jahre lang die Fächer Mathematik und Biologie. Darüber hinaus engagierte sie sich unter anderem im Schulwald dafür, bei den Schülern das Interesse an der Natur zu wecken.

Brigitte Zimmermann trat ihren aktiven Dienst an der Jakob-Emele-Realschule im Jahr 1982 an. Seither unterrichtete sie sowohl ihre studierten Fächer Mathematik und Sport als auch das Fach Hauswirtschaft, das während Zimmermanns Dienstzeit zweimal den Namen gewechselt hat und derzeit AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) heißt. Neben dem Unterricht engagierte sich die Pädagogin rund 25 Jahre lang als Schulvertreterin in der Magnusfest-Kommission und kümmerte sich Jahr für Jahr um die Kostümproben und die Organisation rund um die Schülerbeteiligung am Festumzug. Schulleiter Albrecht Binder würdigte in seiner Abschiedsrede die vielfältigen Verdienste der Kolleginnen und verabschiedete sie mit Urkunde, Geschenken sowie Glück- und Segenswünschen des gesamten Kollegiums.