Die Stadtkapelle Bad Schussenried und das Landespolizeiorchester (LPO) Baden- Württemberg haben am Sonntag in der Stadthalle einen hörgefälligen Konzertgenuss präsentiert. Der Konzerterlös kommt dem Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm und der Jugendausbildung der Stadtkapelle Bad Schussenried zugute.

Mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger eröffnete die Stadtkapelle Bad Schussenried mit Dirigent Manuel Zieher den Konzertreigen. Danach folgte „Israeli Folk Songs“ aus der Feder von Eva Fodor, einer aus Rumänien stammende Komponistin. Die Komposition ist von zwei israelischen Volksliedern geprägt. Begleitet von den Rhythmen der Schlagzeuger präsentierten die Bläser einen freudigen Mix aus Klatschen, Schnipsen, Stampfen und „Hey“-Rufen. Feurige Klänge führen das Werk schließlich zu einem temperamentvollen Ende.

Nach der Filmmusik „Hummel Gets The Rockets“ (Hans Zimmer) folgte der für Holzbläser anspruchsvolle brasilianische Samba „Tico Tico“ in einem Arrangement von Naohiro Iwai. Manuel Zieher vermittelte dabei mit dem Orchester dem Publikum südamerikanische Lebensfreude pur. Ohne Zugabe, bei der die rund 250 Besucher kräftig mitklatschten, wurde das Orchester nicht entlassen. Ann-Sophie Mayerföls und Melina Mayer führten mit profundem Wissen durch das Programm.

Mit Alfred Reeds Meisterwerk „Armenische Tänze“ eröffnete das LPO unter dem Dirigat von Stefan R. Halder den zweiten Konzertteil. Die Register demonstrierten dabei in rasanten Läufen ihre Virtuosität.

Schneidiger Dirigent

Die 30 Damen und Herren des LPO traten nicht etwa in Polizeiuniform auf, sondern ziemlich zivil: in schwarzen Anzügen, weißen Hemden und noblen Fliegen. Nur auf den geschniegelten Sakkos prangte das hoheitliche Landeswappen. Mit Stefan R. Halder steht dem Orchester ein schneidiger Dirigent vor, der eine enorme Begeisterung und eine immense Portion Humor bei seinen Ansagen vermittelt. „Die LPO-Musiker stammen aus zehn Nationen“, verriet Chefdirigent Halder.

Fröhlich und wehmütig zugleich

Mit charakeristisch fröhlichen und zugleich wehmütigen Klängen beschwörte das LPO bei „Klezmer Classic“ (Johan de Meij) die typische Klezmer-Stimmung herauf. Klezmer ist die traditionelle Instrumentalmusik der jiddisch sprechenden Juden Osteuropas.

Die berührende Melodie „Irish Tune from County Derry“ galt als Hommage an den kurz vor seiner Pensionierung vor einem halben Jahr vestorbenen Ulmer Polizeipräsidenten Christian Nill. „Das Stück ist auch Ihren Angehörigen und Freunden gewidmet, die nicht mehr unter uns sind“, sagte Stefan R. Halder bei der Moderation. Und: „Am Ende bitte ich Sie, nicht zu applaudieren.“

Nach dem abwechslungsreichen Walzer „And The Waltz Goes on“ (Arrangement: Walter Ratzeck) ging es mit „Ein Schwabe in New York“ von Finn Müller in die Blütezeit des Big-Band-Sounds der 20er-Jahre. Beim Schlussstitel „El Cumbanchero“ von Rafael Hernández zog der Argentinier César Villafane die Aufmerksamkeit als Solist auf sich. Mit der Querflöte hüpfte er von der Bühne und schlenderte spielend durch den Mittelgang. Liegend auf der Bühne präsentierte er am Schluss seine virtuosen Passagen. Zwei Zugaben durften nach stehendem Applaus und „Bravo-Rufen“ des Publikums nicht fehlen.

„Der Erlös des Benefizkonzerts ist für die Jugendarbeit der Stadtkapelle Bad Schussenried und für den Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm“, der sich für soziale Projekte einsetze, „bestimmt“, erklärte Präsidiumspräsident Bernhard Weber bei seiner Begrüßung.

Deinet lobt gute Zusammenarbeit

Der Schussenrieder Bürgermeister Achim Deinet dankte Weber, der mit dem ganzen Führungsstab des Präsidiums angereist war, für die gute Zusammenarbeit der Kommunen im Landkreis Biberach mit dem Polizeipräsidium Ulm.