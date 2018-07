Zwei Frauen stellen ihre streitbaren Thesen vor

Ein „neues Frauenbild“ wollen Ex-Tagesschausprecherin Eva Herman (51) und die Psychotherapeutin Christa Meves (85), am heutigen Mittwoch, 26. Mai, in der Stadthalle Bad Schussenried präsentieren. Die streitbaren Publizistinnen stellen ihre Thesen vor und diskutieren mit dem Publikum.

Von unserer Redakteurin Heike Neubrand

Der Bad Schussenrieder Verleger Horst Wörner hat Eva Herman 2008 in Augsburg beim Weltkirchenkongress erlebt. „Sie sprach auf dem Podium darüber, wie sie bemerkte, dass sie als Erfolgsfrau vergessen hat, dass es eine Familie und ein Privatleben gibt“, sagt Wörner. „Sie hat realisiert, dass sie lieber vier Kinder gehabt hätte und einmal verheiratet gewesen wäre – als mehrmals geschieden zu sein und ein Kind zu haben. “

Wörner sagt, er habe damals den Druck gespürt, der auf der Moderatorin, Autorin und ehemaligen Tagesschau-Sprecherin gelastet habe. Herman war zuvor im Zusammenhang mit ihren konservativen Äußerungen zur Familie, dem Herauswurf aus einer Kerner-Sendung und beim NDR in den Schlagzeilen gewesen. Inzwischen habe sie sich durch Gerichtsurteile rehabilitiert, sagt Wörner, der sich freut, über die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Meves einen Besuch Hermans in Bad Schussenried organisiert haben zu können.

Schlechte Erfahrung mit Presse

Hermans Agentur schlägt zurzeit alle Interviewanfragen aus – Herman habe schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht, veröffentliche zurzeit nur in der Bild-Zeitung. Ihre aus dem niedersächsischen Uelzen kommende Gesprächspartnerin Christa Meves sagte der SZ, sie habe bei Vorträgen gute Erfahrungen mit dem hiesigen Publikum gemacht. Als „sehr lebendig, aufgeschlossen und nicht verbaselt“, habe sie die Bad Schussenrieder erlebt, sagt die 85-Jährige. „Da kommt keine Kritik um jeden Preis.“

Zum „neuen Frauenbild“, das Herman und Meves vertreten, gehört laut Meves beispielsweise, dass Frauen nicht zu Männern werden und dass Kinder in den ersten drei Jahren von ihren Müttern aufgezogen werden sollen. Meves, die unter anderem von der 68-er Bewegung stark kritisiert worden ist, konstatiert eine verunsicherte Gesellschaft, in der junge Frauen keine Kinder mehr bekommen und Männer Angst vor Frauen haben und nicht mehr heiraten wollen. In Eva Herman, die mit der Geburt ihres Kindes eine gedankliche Wende genommen habe, hat sie eine Mitstreiterin gefunden. „Sie hat meine Bücher gelesen, da ist es ihr wie Schuppen vor den Augen gefallen.“

Gemeinsam wollen die in den 1980er-Jahren zum Katholizismus konvertierte Meves und Herman in Bad Schussenried in einem „Rededuett“ ihr Frauenbild vertreten, anschließend dürfen die Besucher mitdiskutieren. Die beiden streitbaren Publizistinnen sind seit einiger Zeit gemeinsam mit Vorträgen unterwegs, nach eigenen Angaben sehr erfolgreich: „Erst gucken alle giftig, dann sind sie zufrieden und reißen uns die Bücher von den Tischen“, sagt Meves.

Das Grußwort spricht der Bundestagsabgeordnete Josef Rief, Mitglied der CDU/CSU-Initiative „Christdemokraten für das Leben“. Der Reinerlös des Abends geht an den Verein „Pro Mutter & Kind“. „Er soll einem Projekt zugute kommen, dass alleinerziehenden Müttern hilft“, sagt Horst Wörner.