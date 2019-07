Zwölf Zehntklässler gehen, 24 neue Fünftklässler kommen

Mit einem Schulfest hat das Progymnasium Bad Schussenried mit Eltern, Verwandten und Freunden das Schuljahr abgeschlossen. Schulleiterin Susanne Wehling begrüßte trotz der Hitze zahlreiche Gäste.

Zwölf Zehntklässler haben ihren Bildungsgang am Caspar-Mohr-Progymnasium erfolgreich beendet. Die meisten von ihnen setzen ihren Weg in der Kursstufe des Pestalozzi-Gymnasiums in Biberach fort. Ihnen wünschte Wehling alles Gute. Mit zwei Filmen und Geschenken verabschiedeten sie sich von der Schulgemeinschaft.

Willkommen und Abschied gehen Hand in Hand

Die Klassenlehrerin Anna Göttel überreichte jedem ihrer Schützlinge einen Apfel: Als Symbol der Erkenntnis und als Symbol der Weltherrschaft, nachdem ihnen nun mit der mittleren Reife die Welt offensteht. Für die zwölf, die das Progymnasium verlassen, kommen 24 neue Fünftklässler. Sie erlebten ihre erste Schulstunde gleich doppelt: Die derzeitigen Noch-Fünftklässler gaben ihnen Einblicke in das Schulleben mit selbst verfassten und in Szene gesetzten Sketchen und im Anschluss gab es die erste „echte“ Schulstunde mit ihrem neuen Klassenlehrer Christian Weichhard.

Beim gemütlichen Zusammensein im Schulhof überraschten die Schüler die Eltern und Gäste mit einem Flashmob, den sie mit ihrer Musiklehrerin Eva Beißwenger und ihren Sportlehrern Andrea Rimmele und Magnus Koch erarbeitet hatten. Viele ehemalige Schüler des Progymnasiums nutzten die Gelegenheit des Festes, um ihre frühere Schule, ihre ehemaligen Mitschüler und Lehrer wiederzusehen. Über den regen Besuch freute sich insbesondere die Klasse 5, die zugunsten der Schullandheims in Klasse 6 Eis verkaufte, sowie die Klasse 9, die mit ihren leckeren Gerichten einen Rekordbetrag für die Berlinfahrt in Klasse 10 einnehmen konnte.