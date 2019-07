Zum Einfluss der Evolution auf die Menschheitsgeschichte

Auf der vollbesetzten Burghofterrasse in Otterswang fand laut Pressemitteilung des evangelischen Pfarramts Bad Shussenried am Sonntagnachmittag ein ökumenischer Gottesdienst statt. Pfarrer Georg A. Maile hieß neben den Gläubigen auch seinen Kollegen, den katholischen Pfarrer Nicki Schaepen, wilkommen. Im Mittelpunkt der Feierstunde stand die Schöpfung Gottes: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“

Ein Dank ging an Petrus, dass er die Schleusen des Himmels nicht öffnete, obwohl es eine Zeitlang bedrohlich aussah. Im Eingangsgebet unterstrich Pfarrer Schaepen, dass Gott seiner Schöpfung treu geblieben ist und Jesus Christus dafür eingetreten ist. Pfarrer Maile hob in seiner Ansprache hervor, dass auch das Wetter eingebettet ist in den Lauf der Geschichte – Wetterkapriolen nicht ausgeschlossen. Inzwischen kenne die Menschheit eine Flut an Einflüssen, so zum Beispiel Darwins Evolutionstheorie. Sie hat ebenso ihre Berechtigung, wie der biblische Schöpfungsbericht, unterstrich Maile.

Die Welt an sich sei „ordentlich“ gemacht. Der christliche Glaube lehre, immer wieder aufs Neue das Staunen: „Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und jeder Mensch kann die Welt mitgestalten ohne Ausnahme; jeder hat gleiche Rechte und seine Würde.“ Im Zusammenhang mit den negativen Folgen, welche die Menschheit zum Beispiel heute durch den Klimawandel hautnah erlebe, plädierte der Geistliche für den Bau von Solaranlagen. Licht und Sonne gebe es im Überfluss.