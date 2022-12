Zu viel Alkohol und gefährliches Überholmanöver

Gefährlich überholt hat ein Autofahrer am Montag bei Bad Schussenried. Zudem hatte der Mann zu viel getrunken. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 53-Jährige gegen 16 Uhr in einem Skoda von Laimbach in Richtung Kleinwinnaden. Dort überholte er einen Zeugen und gefährdete ihn dabei. Dem Zeugen gelang es, den Skoda in Kleinwinnaden zu stoppen. Dabei bemerkte er wohl, dass der 53-Jährige nach Alkohol roch, und informierte die Polizei. Die Polizei rückte an und nahm bei dem Skoda-Fahrer einen Alkoholtest vor. Der Test bestätigte, dass der 53-Jährige zu viel getrunken hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte den Führerschein des 53-Jährigen sicher. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Telefon 07583 / 942020) nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die die Fahrt des Manns in seinem Skoda beobachtet haben oder von ihm gefährdet wurden.