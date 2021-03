Zu Ostern werden Schnelltests angeboten

In Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Bad Schussenried und der Freiwilligen Feuerwehr bietet die Stadt Bad Schussenried für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mittels eines Corona-Schnelltests auf eine etwaige Corona-Infektion testen zu lassen.

Angeboten wird die Aktion am Samstag, 27. März, von 9 bis 14 Uhr sowie am Mittwoch, 31. März, von 17 bis 19.30 Uhr. Das Angebot gilt für alle asymptomatischen Bürger von Bad Schussenried und den Ortsteilen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Testung findet auf dem Busparkplatz des Schulzentrums in der Friedrich-Jahn-Straße in Bad Schussenried als „Drive-in“ statt. Die Testwilligen können mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß zur eingerichteten Teststelle kommen.

Die Testpersonen erhalten bei der Ankunft ein Merkblatt mit Risikohinweisen und eine Einverständniserklärung über die Speicherung der Daten im Rahmen des Testverfahrens. Nach dem Test erhält jede Testperson eine schriftliche Bestätigung über das Testergebnis.

Die Testabnahme erfolgt durch Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes Bad Schussenried. Nach Abnahme des Tests mittels Nasenabstrichs steht das Ergebnis nach circa 15 Minuten zur Verfügung.

Die Testpersonen, die mittels Auto kommen, warten in einem zugewiesenen Bereich in ihrem Fahrzeug auf das Ergebnis. Die Testpersonen, die zu Fuß kommen, warten in einem speziellen Außen-Wartebereich. Ein Mitglied des DRK oder der Freiwilligen Feuerwehr informiert die betreffende Person dann über das Testergebnis. Am Testtag sollten Bürger für den gesamten Ablauf einen Zeitrahmen von 20 Minuten einplanen.

Für den Testtag Samstag, 27. März, können Termine bis spätestens Donnerstag, 25. März, 12 Uhr vereinbart werden. Für den Testtag Mittwoch, 31. März, können Schussenrieder Bürger bis spätestens Montag, 29. März, 12 Uhr, einen Termin reservieren.