Zu Kaffee und Kuchen gibt’s die Booster-Impfung

Die medizinischen Fachangestellten und Ärzte der Schwabenpraxis haben am vergangenen Mittwochabend ihre Corona-Impfaktivität in Bad Schussenrieder Cafés und Restaurants verlagert.

Der Arzt Michael Scherer, der die Idee zu dieser Aktion hatte, erklärt: „Wir führen täglich Corona-Impfungen durch und hatten als Team einfach mal Lust, unseren Patientinnen und Patienten eine unkomplizierte Impfung zu ermöglichen.“ Daher habe man die Auffrischungsimpfungen in der Schussenrieder Gastronomie angeboten. „Ich halte es grundsätzlich für sinnvoll, bestehende Infrastruktur wie aktuell weniger gut besuchte Restaurants zu nutzen, statt teuer Impfzentren aufzubauen oder zu reaktivieren“, so Scherer. „Uns ist auch bei allen Aktionen und Impftagen wichtig, alles mit unserem eigenen Praxisteam ohne ehrenamtliche Helfer oder andere Hilfsdienste zu organisieren, da wir niemanden überbeanspruchen möchten.“ Das „Booster- Dinner“ sei gerne angenommen worden, da die Wartezeit auf die Impfung statt in einer Warteschlange bei Kaffee und Kuchen oder einem leckeren Abendessen erfolgte.

Bislang noch kein Folgetermin

Die Aktion wurde vorab nicht beworben, da die vorhandenen Plätze schnell ausgebucht waren. Bisher ist kein Folgetermin geplant, da die Impfgeschwindigkeit in der Praxis durch die eingespielten Abläufe und die Möglichkeit, die Impfung direkt am Computer zu dokumentieren, etwas schneller ist.

„Wir glauben, dass wegen der offensichtlich noch ansteckenderen Omikron-Variante jetzt alle, die sich für eine Impfung entscheiden, auch zügig Impftermine bekommen sollten“, so Scherer. Glücklicherweise habe man ein sehr gutes Praxisteam, das trotz der aktuell anstrengenden Zeit mit Betrieb einer Corona-Schnelltest-Station, Impfungen, Betreuung von Pflegeeinrichtungen und normaler Sprechstunde einen guten Zusammenhalt bewahre.