„Zirkus Drümmelino“ stärkt Zusammenhalt der Schüler

Wenn aus den Schülern der Schussenrieder Drümmelbergschule der „Zirkus Drümmelino“ wird, dann ist ein vergnügtes und bestaunenswertes Fest garantiert. Natürlich ging es bei den Clowns lustig zu und die kleinen Raubtiere waren ungeheuer kuschelig. In der kleinen Arena wurde kein großes Zirkuselement vergessen.

Die vier Aufführungen des Wochenendes zeigten, dass sich die Schüler der Klassen 1 bis 9 nicht unterkriegen lassen, dass sie zielstrebig geprobt hatten und dass jeder Artist seine Leidenschaft und seine Begeisterung dem Publikum schenken konnte. Die Besucher in der Stadthalle waren von der ersten Minute an ein perfektes Publikum und der Beifall war die verdiente Anerkennung für gelungene Unterhaltung. Falls etwas schief gegangen sein sollte, bemerkte es im bunten Trubel niemand und Schulleiterin Stephanie Krueger sagte: „Ich bin gerührt und sprachlos. Eine engagierte Schulgemeinschaft stemmte erfolgreich dieses große Projekt und ich bin stolz, hier Schulleiterin zu sein.“

Unter professioneller Anleitung

Eine Woche lang wurde der Schulalltag umgekrempelt und das Klassenzimmer in die Manege verlegt. Unter professioneller Anleitung von Zirkuspädagogen, Lehrern und ehrenamtlichen Helfern wuchsen Zusammenarbeit und Können. Sicher war der Applaus der Lohn für Mühe und Mut. Der Löwenanteil davon gehört jedoch dem Unsichtbaren. Die Zirkusproben brachten vielfältige neue Erfahrungen. Die Kinder spürten eine neue Selbstwahrnehmung und kommunizierten auf andere Art miteinander. Und sie übten Toleranz sich selbst und den anderen gegenüber und brauchten zum Gelingen des Projekts eine große Portion Durchhaltevermögen. Das Rampenlicht ist das eine – der künftige Schulalltag das andere. Er wird sicher anders sein als bisher, denn „Drümmelino“ verband alle Stufen, veränderte sozialen Umgang und Teamgeist und wird im Alltag weiter wirken.

Wer hochmotiviert nach immer schwereren Kunststücken strebte, wird im schulischen Alltag mehr Selbstvertrauen zeigen und auch fortan seine Talente und Stärken finden. An sich zu arbeiten kann viele Gesichter haben. Wer in der Redaktion ein Programmheft und im Saal tolle Deko gestaltet, darf stolz sein. Ebenso wer an einem Tuch von der Decke baumelt, mit Feuer spielt oder eine wackelige Leiter erklimmt.

Selbstbewusstsein gestärkt

Die Drümmelinos verwöhnten alle Sinne und die Familien werden ihre kleinen Artisten loben, weil sie wieder etwas selbstbewusster ins Leben marschieren. Ob Löwennummer oder Schwarzlichtpoesie, ob Kraft, Eleganz oder Humor – das muntere Treiben in der Stadthalle war der schillernde Beweis für lustvolles Lernen in einer kreative, weltoffenen Schule.