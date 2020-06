Zimmerleute führen durch alte Fachwerkhäuser

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach bietet am Sonntag, 7. Juni, Sonderführungen zum Zimmermanns-Handwerk inmitten der altoberschwäbischen Fachwerkhäuser. Vorführungen zeigen, wie die Handwerker früher gearbeitet haben.

Alfred Leuthold, Zimmerermeister aus Bad Schussenried, kennt wie kein Zweiter die Kürnbacher Museumshäuser. Schließlich half er maßgeblich, die historischen Gebäude nach ihrem Abbau andernorts in Kürnbach wieder zu errichten. Am Sonntag, 7. Juni, berichtet er in Führungen von der Arbeit als Zimmermann und wie Fachwerkgebäude konstruiert sind. Die Sonderführungen dauern 60 Minuten und finden um 11.30 und 14 Uhr statt. Um alle Hygieneregeln einhalten zu können, können maximal zwölf Personen pro Führung teilnehmen – um Anmeldung via E-Mail an museumsdorf@biberach.de oder telefonisch unter 07351/52-6790 wird daher gebeten. Teilnehmer müssen zudem - wie auch beim Restaurantbesuch - ihre Kontaktdaten bereitstellen.

Neben der spannenden Schilderung des Fachwerkbaus durch Alfred Leuthold können die Besucher den Museums-Zimmerern beim Bearbeiten eines Stammes zuschauen. Dabei erfahren sie ganz anschaulich, wie die Arbeit mit Breitbeil und Co. funktioniert. Die schweißtreibende Arbeit der Zimmerleute zeigt, welche Mühen, aber auch welches Geschick beim Hausbau früher vonnöten waren.

Für Bewirtung ist gesorgt. Auch der Museumsbäcker holt nicht nur leckere Backwaren aus dem Ofen, sondern zeigt den Besuchern auch gerne seine Arbeit im historischen Backhäusle.