ZfP in Bad Schussenried öffnet seine Türen

Informationsangebote, Führungen und Vorträge gab es beim Tag der Offenen Tür des ZfP in Bad Schussenried. In einer Pressemitteilung informierte der Verband über Die Veranstaltung.

Das Obere Bräuhaus Bad Schussenried besteht seit 300 Jahren – zu diesem Jubiläum fand rund um dieses Gebäude, das mittlerweile vom ZfP Südwürttemberg genutzt wird, der Tag der Offenen Tür statt. Der Tag der Offenen Tür schloss sich an die Kulturtage an. Am Sonntagvormittag startete der Informationstag mit einem Weißwurstfrühstück mit musikalischer Umrahmung durch die ZfP-Hauskapelle am Bistro neben den Therapiehallen des Bereichs Arbeit und Reha. Dort begrüßte die Regionaldirektion Donau-Riss, Bettina Jäpel und Christoph Vieten, die Gäste.

Im Außenbereich des Oberen Bräuhauses waren verschiedene Informationsstände aufgebaut, an denen Mitarbeitende zu verschiedenen Themen informierten: zum ehrenamtlichen Besuchsdienst im ZfP, über die ambulante Pflege, das Fachpflegeheim, die Klinikhygiene sowie über die Ausbildungsmöglichkeiten im ZfP. An dem Aktionstag ebenfalls beteiligt hatten sich die ZfP-Gärtnerei am Standort und die Holzwerkstatt, die eigene Produkte zum Verkauf anboten. Im Außenbereich neben den Gewächshäusern gab es ein Spieleangebot für Kinder. Im Schatten auf der Wiese vor dem Bräuhaus hatte sich die Imkergruppe der Forensischen Klinik aufgestellt.

Nach dem Mittagessen startete das Vortragsprogramm in den Räumlichkeiten des Bräuhauses. Der Vorstellung des Versorgungsangebots in Bad Schussenried, in der Region Donau-Riss, in Biberach und Riedlingen folgte ein Vortrag über psychiatrische Pflege und die Kernaufgaben der Pflegeteams. ZfP-Mitarbeiter Walter Hermanutz sprach in seinem Vortrag über die historische Entwicklung des Bräuhauses vom einstigen Komödienhaus bis hin zur heutigen Nutzung und lieferte Fakten, beispielsweise über das Fassungsvermögen des einstigen Bierkellers, über die Inseln des Schwaigfurter Weihers, über die damalige Brauerei und Gastwirtschaft und das historische Kutschenmuseum. Chefärztin der Alterspsychiatrie am Standort, Mirjam Meyer, hielt ihren Vortrag über Behandlungsangebote und Erkrankungsbild von Demenz. „Die Therapiemöglichkeiten sind stark begrenzt und die endgültige Ursache der Erkrankung ist noch nicht bekannt“, erläuterte die Ärztin.

Daneben gab es eine Führung über das Gelände. Hinter dem Kloster führte außerdem die Musik- und Theaterpädagogik verschiedene einstudierte Stücke auf.