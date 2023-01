ZfP erinnert am Gedenktag an NS-Opfer

Zwischen Juni und Oktober 1940 sind 619 Patientinnen und Patienten der damaligen Psychiatrischen Landesklinik Bad Schussenried von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet worden. An diese Menschen und an alle Opfer der NS-Herrschaft erinnert das ZfP Südwürttemberg in einer öffentlichen Gedenkveranstaltung am Freitag, 27. Januar.

Die öffentliche Gedenkfeier beginnt um 9 Uhr am Mahnmal Offenes Haus neben dem Kloster Bad Schussenried. Die Regionaldirektion Donau-Riss im ZfP Südwürttemberg, Bettina Jäpel und Paul Lahode, werden zusammen mit der katholischen Klinikseelsorgerin Barbara John der Opfer gedenken und einen Kranz niederlegen. Danach geht es im Konferenzraum des Gustav-Mesmer-Hauses des ZfP mit Ansprachen und einer Theateraufführung weiter.

Um 10 Uhr führt die Patientengruppe der Theaterpädagogik im Konferenzraum ein kurzes Stück, passend zur Thematik des Gedenktages und inspiriert von Vorlesungen und Erfahrungsberichten, auf. Die Organisatorinnen Kathrin Rothmund, Pflegerische Leiterin der Alterspsychiatrie am Standort, und die Ärztliche Direktorin Bettina Jäpel werden mit kurzen Redebeiträgen an die deportierten Menschen und an alle Verstorbenen erinnern.

In diesem Jahr kann die Gedenkfeier wieder in öffentlicher Form stattfinden. Eingeladen sind nicht nur Patienten, Bewohner und Mitarbeiter des ZfP, sondern auch die Bürgerschaft Bad Schussenrieds sowie Interessierte aus der Umgebung.